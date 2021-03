Accadde oggi. I fatti più importanti nella storia avvenuti il 21 Marzo

Accadde oggi. Il 21 Marzo è l’ 80° giorno del calendario gregoriano. Mancano 285 giorni alla fine del 2021. Cosa avvenne di rilevante

Il 21 Marzo ricorrono la Giornata mondiale della Sindrome di Down, la Giornata internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale e laGiornata mondiale della poesia patrocinata dall’UNESCO. In Italia ricorre la Giornata della memoria e dell’impegno per ricordare le vittime innocenti di tutte le mafie e la Festa degli alberi . Si celebra San Benedetto da Norcia, fondatore dell’Ordine di San Benedetto.

Quali avvenimenti importanti sono accaduti in questo giorno?

547 – Muore San Benedetto da Norcia

1413 – Enrico V diventa re d’Inghilterra

1788 – Un devastante incendio distrugge la città di New Orleans

1871 – Otto von Bismarck diventa cancelliere del Reich

1919 – Proclamazione della Repubblica Sovietica Ungherese

1931 – Nasce la poetessa Alda Merini

1932 – Nasce il personaggio televisivo Gianfranco Funari

1935 – La Persia viene rinominata Iran

1938 – Nasce il cantautore Luigi Tenco

1946 – Nasce l’attore Timothy Dalton

1948 – Nasce l’attore Tullio Solenghi

1958 – Nasce l’attore Gary Oldman

1960 – Nasce il pilota di Formula 1 Ayrton Senna

1962 – Nasce il cantante e personaggio tv Paolo Belli

1963 – Chiuso il carcere federale USA di Alcatraz situato su un’isola nella Baia di San Francisco

1978 – Nasce la modella Alena Seredova

1980 – Il presidente degli USA Jimmy Carter annuncia il boicottaggio dei XXII° Giochi olimpici di Mosca per protesta contro l’Invasione sovietica in Afghanistan

1980 – Nasce il calciatore Ronaldhino

1985 – Nasce il cantautore Dario Mangiaracina, membro del duo La rappresentante di lista

1993 – Nasce la ballerina Anastasia Kuzmina

1999 – Bertrand Piccard e Brian Jones diventano i primi circumnavigatori della Terra in pallone aerostatico

2006 – Viene fondato Twitter

2010 – Approvata la riforma del sistema sanitario negli USA, ideata dal presidente Barack Obama