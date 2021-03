Ambra Angiolini e Max Allegri, la coppia che non si vede: la FOTO che fuga ogni dubbio

Dopo mesi di silenzio mediatico la coppia composta da Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri è stata pizzicata a Milano nel bel mezzo di una…lite di coppia

Quando sentiamo nominare Ambra Angiolini la mente corre inesorabilmente verso Francesco Renga, la storica coppia che si è amata follemente per ben 11 anni ed ha fatto sognare milioni di ragazze in tutta Italia. Un’intensa storia durata fino al 2015 quando si sono lasciati dopo aver reciprocamente capito che non potevano proseguire il loro cammino insieme.

Dal 2017 Ambra è sposata con Massimiliano Allegri che lei stessa durante un’intervista a Verissimo, ha spiegato essere uno dei “simboli della sua felicità attuale”. Questa coppia però è molto schiva dal mostrarsi in pubblico, un po’ per riserbo ed un po’ per mantenere giustamente privata la loro vita coniugale. Il settimanale Vero però li ha beccati in giro per Milano, in preda ad una discussione di coppia. Cerchiamo di capire cos’è accaduto ai due.

LEGGI ANCHE —> Francesca Musci e Stefano Protraggi ancora insieme? I dettagli e il segreto

Aria di crisi tra Ambra Angiolini e Allegri? Capiamo come sta la coppia oggi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Massimiliano Allegri (@max_allegri_official)

LEGGI ANCHE —> Cristina Chiabotto, parla l’ex Fabio Fulco: “Adesso è incinta…con me…Ora è tardi”

Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri sono una coppia molto affiatata nonostante molti abbiano insinuato ad un riavvicinamento con Renga dopo che Ambra lo ha spalleggiato pubblicamente a seguito degli insulti di Willie Peyote a Sanremo. In realtà tra di loro in comune solo grande affetto e i figli adolescenti, Jolanda e Leonardo.

Il presente di Ambra però è solo Massimiliano con cui recentemente è stata pizzicata dal settimanale Vero, dopo mesi di silenzio stampa, per le vie di Milano. I due dopo essere andati a fare compere, si sono diretti verso l’auto di Ambra, sono saliti a brodo ma poco dopo l’accesa discussione e Allegri che fa capolino fuori dal mezzo lasciando la compagna ad attenderlo nell’abitacolo. Normale amministrazione di coppia.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ambra Angiolini (@ambraofficial)

Nelle ultime marito e moglie si trovano con i riflettori puntati per via di una proposta lavorativa avanzata all’ex allenatore della Juventus che con molta probabilità lo potrebbe costringere ad un trasferimento all’estero. Che fosse questo il motivo del litigio?