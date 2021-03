Vittoria Lucia Ferragni è nata ed ora è tra le braccia di mamma e papà, Fedez si commuove per la bambina e il VIDEO diventa virale

La primavera ha regalato a mamma Chiara e papà Fedez una gioia infinita, sono diventati genitori per la seconda volta e di una bambina. Il suo nome è Vittoria ed è già conosciuta in tutto il mondo, visto il seguito della coppia su Instagram dove hanno già pubblicato foto e video della piccola baby girl. Dopo l’annuncio, i messaggi di auguri, le parole del fratellino Leone e tante parole di conforto di parenti e amici, spunta sulle stories dell’influencer cremonese un’altra cosa. Commozione, emozione, tenerezza fanno da cornice a quello che vi stiamo per raccontare.

Fedez commosso: cosa fa con la bambina? VIDEO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Fedez ha assistito al parto e dopo essere tornato a casa dal piccolo Leone, ormai l’ometto della famiglia, è di nuovo accanto a Chiara che si trova in ospedale insieme alla bambina appena nata. Il cantante non sta più nella pelle e dopo l’adrenalina del momento si lascia andare a lacrime di gioia. Tenere in braccio la sua Vittoria è qualcosa di magico e unico. Così l’influencer cremonese lo riprende e posta il video su Instagram. “Così piango anche io amore”.

Il ritratto della gioia, dolcezza e felicità. Il web si è commosso alla vista di questo video che è già diventato virale. Ma sì sa, tutto quello che fanno i Ferragnez diventa unico si diffonde all’istante. Ora i fan non vedono l’ora di vedere la piccola Vittoria accanto a Leone. Ma per questo bisognerà attendere qualche giorno.

