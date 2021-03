Vittoria Lucia: il messaggio commovente della nonna – FOTO

Benvenuta al mondo Vittoria Lucia, la baby girl dei Ferragnez è nata e Instagram impazzisce, il messaggio della nonna è emozionante

Non si parla d’altro, a poche ora dalla nascita, Vittoria Lucia Ferragni è diventata la bambina più famosa del web. Genitori, nonni, amici, parenti tutti hanno pubblicato un post sul proprio profilo social per dare la bella notizia al mondo. D’altronde tutti stavano aspettando che nascesse, curiosi di sapere il nome e di vederla per la prima volta. “La nostra Vittoria” scrivono Chiara Ferragni e Fedez. E la famiglia si allarga.

Vittoria Lucia: messaggio commovente della nonna FOTO

Instagram spopola di foto della piccola Vittoria che è nata da poche ore ed è già una bambina bellissima. Sembra già molto sveglia, lo si capisce dagli occhioni neri vispi pronti a scoprire le meraviglie del mondo. Tutti i famigliari non vedono l’ora di poterla vedere dal vivo, visto che in ospedale a causa del Covid, è potuto andare solo Fedez. Ma i nonni e gli zii non hanno perso occasione di mandare un messaggio alla principessa attraverso un’immagine su Instagram. Tra questi anche la mamma di Federico che ha scritto delle parole davvero speciali: “Buongiorno Vittoria, vi aspettiamo a casa”.

Vittoria si lascia immortalare a bocca aperta, mentre aggrappa il dito della mamma. Il web si è già innamorato della sue guance morbide e con quel cappellino stile Ferragni è già alla moda. Cuori, messaggi di auguri, fiori, non manca proprio nulla. Ed ora Chiara non vede l’ora di tornare a casa per godersi la sua famiglia.