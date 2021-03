Valentina Ferragni, la commozione della zia per la piccola VITTORIA – FOTO

Attimi di grande felicità per la famiglia Ferragni-Lucia in occasione della nascita della piccola Vittoria: ecco come ha reagito la zia Valentina

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valentina Ferragni (@valentinaferragni)

È esploso l’entusiasmo sul web -e non solo- alla notizia della nascita di Vittoria Lucia Ferragni, la figlia di Chiara Ferragni e Fedez. Più attesa di un “royal baby”, tutti erano in trepida attesa ormai da diverse settimane. Dopo il post di annuncio e la prima foto della piccola arrivano i commenti dai parenti più stretti. Prima fra tutti la zia, Valentina Ferragni.

LEGGI ANCHE -> I Ferragnez traslocano: nuova casa da sogno per la coppia

La commozione di Valentina Ferragni per la nascita di Vittoria

LEGGI ANCHE -> La nuova vita di Raffaella Fico: “Vi racconto chi sono veramente”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valentina Ferragni (@valentinaferragni)

La prima a congratularsi pubblicamente con Chiara e Fedez è stata proprio lei, la sorella dell’imprenditrice, Valentina Ferragni. L’influencer ha condiviso nuovamente il tenero scatto che vede la piccola Vittoria in braccio alla mamma, mentre stringe la mano del papà. Un quadro di famiglia davvero amorevole con il quale i genitori hanno annunciato al mondo la sua nascita.

Valentina scrive: “E il mondo si tinge di rosa, benvenuta alla nostra piccola grande Vittoria“. Si tratta della prima nipote femmina, arrivata esattamente tre anni dopo il primogenito Leone che ha festeggiato solo alcuni giorni fa il compleanno.

La famiglia ha aspettato di dare il benvenuto alla piccola per svelare a tutti il nome scelto, di cui si conosceva solo l’iniziale. Era stato proprio Fedez a rivelarlo in occasione del suo debutto sul palco del Festival di Sanremo, indossando una camicia Versace con le iniziali della moglie e dei due figli. Da quel momento si è scatenato un vero toto nomi e furono in molti a puntare proprio su Vittoria.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FEDEZ (@fedez)

La commozione dei parenti più stretti si unisce a quella dei milioni di fan che la coppia possiede e che non hanno perso tempo per congratularsi del nuovo arrivo, sommergendoli di amore.