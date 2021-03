Accadde oggi, 24 Marzo: Eccidio delle Fosse Ardeatine

Accadde oggi. Il 24 Marzo è l’ 83° giorno del calendario gregoriano. Mancano 282 giorni alla fine del 2021. Cosa avvenne di rilevante

Il 24 marzo si festeggia Santa Caterina di Svezia, religiosa svedese dell’Ordine del Santissimo Salvatore. Si celebra inoltre anche San Óscar Romero, ucciso da un sicario degli squadroni della morte per via del suo impegno nel denunciare le violenze della dittatura militare del suo paese. Ricorre in Italia la Giornata per la promozione della lettura. A livello internazionale, invece, si celebrano la Giornata mondiale contro la tubercolosi e la Giornata internazionale per il diritto alla verità sulle gravi violazioni dei diritti umani e per la dignità delle vittime.

Leggi anche >>> Accadde oggi. I fatti più importanti nella storia avvenuti il 23 Marzo – VIDEO

Quali avvenimenti importanti sono accaduti in questo giorno?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Thr British Royal Family (@britishmonarchy)

Leggi anche >>> Accadde oggi. I fatti più importanti nella storia avvenuti il 22 Marzo

1603 – Muore la regina Elisabetta I Tudor

1603 – Giacomo I Stuart viene proclamato re d’Inghilterra in successione a Elisabetta I Tudor

1849 – L’ ex re di Sardegna Carlo Alberto fugge diretto in Portogallo dopo aver abdicato in favore del figlio Vittorio Emanuele II

1860 – Trattato di Torino: cessione della Contea di Nizza e della Savoia alla Francia

1874 – Nasce il II Presidente della Repubblica Luigi Einaudi

1874 – Nasce l’ illusionista Harry Houdini

1882 – Scoperta del batterio responsabile della Tubercolosi (Mycobacterium tuberculosis, TBC)

1905 – Muore lo scrittore francese Jules Verne

1911 – Nasce il fumettista Joseph Barbera

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Byoblu – Altro che la TV! (@byoblu)

1926 – Nasce il drammaturgo e Premio Nobel Dario Fo

1930 – Nasce l’ attore statunitense Steve McQueen

1944 – Eccidio delle Fosse Ardeatine: 335 italiani giustiziati dai tedeschi della Germania nazista, per rappresaglia all’Attentato di Via Rasella del giorno precedente

1945 – La rubrica statunitense Billboard pubblica la prima top ten

1960 – Nasce il politico Giorgio Gori

1973 – Pubblicato The Dark Side of the Moon, l’album più venduto dei Pink Floyd

1976 – Deposta militarmente la presidenza di Isabel Perón in Argentina

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jessica Chastain (@jessicachastain)

1977 – Nasce l’attrice Jessica Chastain

1983 – Muore il primo uomo al quale è stato impiantato un cuore artificiale (dopo 112 giorni dal trapianto)

2001 – La Apple Computer distribuisce il MacOS versione 10.0

2015 – Il copilota del volo Germanwings 9525 schianta volontariamente l’aereo a Prads-Haute-Bléone.