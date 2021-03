Accadde oggi, 23 Marzo: la nascita di Elizabeth Taylor – VIDEO

Accadde oggi. Il 23 Marzo è l’ 82° giorno del calendario gregoriano. Mancano 283 giorni alla fine del 2021. Cosa avvenne di rilevante

Il 23 marzo si festeggia Santa Rebecca Ar-Rayès, monaca libanese appartenuta all’Ordine Antoniano Maronita. Si celebra inoltre San Benedetto di Sant’Andrea del Soratte, monaco cristiano e scrittore, noto soprattutto come autore di un Chronicon in lingua latina. E’, inoltre, la Giornata mondiale della meteorologia per commemorare l’entrata in vigore nel 1950 della convenzione che ha creato l’Organizzazione Meteorologica Mondiale.

Quali avvenimenti importanti sono accaduti in questo giorno?

1839 – Primo uso documentato della locuzione OK (0 killed o versione arcaica di oll korrect) appare sul giornale Boston Morning Post

1857 – Installazione del primo ascensore (all’indirizzo 488, Broadway, New York)

1900 – Nasce il sociologo, psicoanalista Erich Fromm

1904 – Nasce l’attrice Joan Crawford

1910 – Nasce il regista Akira Kurosawa

1919 – Benito Mussolini fonda a Milano i Fasci italiani di Combattimento

1922 – Nasce l’attore Ugo Tognazzi

1933 – Viene istituito con il decreto regio n. 264 l’INFAIL (precursore dell’ INAIL)

1944 – Esplode una bomba in Via Rasella a Roma, uccidendo 33 soldati tedeschi. Per rappresaglia il giorno dopo le truppe tedesche compiranno l’Eccidio delle Fosse Ardeatine

Accadde oggi. I fatti importanti del 23 Marzo

1945 – Nasce il cantautore Franco Battiato

1950 – Nasce l’attrice Corinne Cléry

1950 – Nasce lo scrittore e giornalista Alain Elkann

1956 – Il Pakistan si dichiara indipendente, diventando la prima repubblica islamica. Rimane nel Commonwealth

1958 – Nasce l’attrice Serena Grandi

1967 – Nasce il magistato Henry John Woodcock

1986 – Nasce il pilota motociclistico Andrea Dovizioso

1987 – Viene trasmessa negli Stati Uniti d’America la prima puntata della soap-opera Beautiful

1989 – Stanley Pons e Martin Fleischmann annunciano il raggiungimento della fusione fredda

1994 – A Tijuana (Messico), assassinato il candidato alle elezioni presidenziali Luis Donaldo Colosio. Mario Aburto Martínez, l’uccisore, confessa il crimine lo stesso giorno dopo essere stato arrestato

2001 – La stazione spaziale Mir viene fatta precipitare sulla Terra

2011 – Muore l’attrice Elizabeth Taylor

2013 – Incontro tra Papa Francesco e il Papa Emerito Benedetto XVI

2017 – Muore il presentatore Cino Tortorella

2019 – I militari curdi conquistano l’ultima roccaforte dell‘ISIS in Siria: sconfitta dello Stato Islamico