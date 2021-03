Nunzia De Girolamo, in versione “femmena” è strabella – FOTO

Nunzia De Girolamo continua ad ottenere consensi in tv e sul web. La sua ultima foto su Instagram parla da sola

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nunzia De Girolamo (@nunzia.degirolamo)

Tutti pazzi per Nunzia De Girolamo, la ex ministra e moglie di Francesco Boccia. Lei da sempre molto molto bella, ha riscoperto sul web e anche in tv una popolarità che forse nemmeno lei si aspettava.

Dopo la politica l’abbiamo vista affacciarsi in tv. Prima al fianco di Massimo Giletti a Non è l’Arena, da un po’ di settimane con un programma tutto suo su Rai 1, ‘Ciao Maschio’, la trasmissione che va in onda in seconda serata, il sabato notte.

Grande curiosità per il debutto dell’ex ministra alla conduzione che di sera in sera non ha però fatto registrare grandi ascolti, una partenza in sordina che era quasi destinata a chiudersi quando all’improvviso e quasi in modo inspiegabile ha totalizzato quasi un milione di telespettatori.

Un successo inaspettato per la puntata dedicata al sesso e all’amore con ospiti di grande calibro: da Luigi De Magistris, Stefano De Martino e Francesco Paolantoni per passare a Vittorio Sgarbi, Cesare Bocci e Raffaele Morelli.

Insomma la De Girolamo si è presa una gran bella rivincita e così va avanti a testa alta con la sua esperienza di conduzione che a quanto pare le fa più che bene.

Nunzia De Girolamo, il segreto di bellezza? La semplicità

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nunzia De Girolamo (@nunzia.degirolamo)

E oltre che sugli schermi Nunzia de Girolamo è apprezzatissima anche sui social. Il suo profilo Instagram è seguitissimo e si appresta a sfiorare i 100 mila follower. Poca roba potrebbero dire le influencer navigate, ma c’è da dire che questo non è certo il suo mestiere anche se a quanto pare farsi fotografare e mostrare tutto il suo sex appeal da donna matura all’ex ministra piace eccome.

Le ultime foto sono tutte una più bella dell’altra, tra tacchi vertiginosi, gonna di belle, camicette, selfie allo specchio e outfit sempre di classe ma che stuzzicano l’attenzione dei fan che stravedono per lei.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nunzia De Girolamo (@nunzia.degirolamo)

Nell’ultimo post la moglie di Francesco Boccia indossa una maglia con scritto “Femmena” e la usa per “scontrarsi” in modo ironico con il suo programma dedicato al mondo maschile. Sguardo intenso e che ti fulmina, caschetto perfetto e una sensualità che non ha eguali. Nella semplicità la De Girolamo spiazza tutti.