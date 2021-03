Recuperare oggetti dal lavandino: i metodi dall’efficacia garantita

Ecco tutto quello che c’è da sapere su come recuperare gli oggetti dal lavandino in poche semplici mosse.

Uno dei problemi casalinghi più frequenti è senza dubbio recuperare gli oggetti che spesso cadono nel lavandino. Non è raro, infatti, che durante le pulizie della cucina, oppure semplicemente quando andiamo a lavarci le mani, si possa perdere qualche anelli o qualsiasi altro oggetto anche di poco valore.

Basta una piccola distrazione e la frittata è fatta. Ovviamente non dovete disperare perché non avrete perso del tutto i vostri oggetti.

Metodi per recuperare gli oggetti persi nel lavandino

Esistono alcuni semplici metodi che vi permettono di andare a recuperare gli oggetti persi. Il recupero degli oggetti varia anche in base al tipo di materiale.

Se l’oggetto è un metallo il gioco è davvero semplice. Non dovrete fare altro che procurarvi un piccolo magnete che andrà ad attirare il vostro oggetto. Tuttavia, in questo caso, può essere complicato raggiungere il fondo dello scarico.

Con un po’ di ingegno, però, possiamo trovare una rapida soluzione anche a questo piccolo problema. Procuratevi un oggetto lungo e sottile capace di passare in spazi angusti. Un esempio può essere una cannuccia. Infatti, se non badate tanto alla lunghezza, potete pensare di attaccare un magnete alla cannuccia con un nastro adesivo. In questo modo, avrete creato il vostro rimedio semplice per recuperare i vostri oggetti.

Se, invece, avete bisogno di qualcosa di più resistente e di una lunghezza maggiore, potete benissimo provare un filo di ferro. Lo potete trovare facilmente in qualsiasi ferramenta e andare a tagliare con una pinza la parte desiderata. A questo punto, non dovrete fare altro che andare ad arrotolare la parte iniziale come fosse un amo in modo da agganciare il vostro oggetto.

Se, invece, volete trovare un rimedio casalingo, potete utilizzare una semplice stampella e, con lo stesso meccanismo, andarlo ad inserire all’interno della cavità cercando di arpionare il vostro oggetto smarrito.