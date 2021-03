Rimedi naturali per non russare: come risolvere il problema in poche mosse!

Ecco quali sono tutti i rimedi naturali fai da te più efficaci per evitare di russare. Date un’occhiata anche voi a tutte le soluzioni semplici e facile da mettere in pratica.

Uno dei problemi più fastidiosi che ci troviamo ad affrontare quasi quotidianamente è sicuramente russare. Un fenomeno che si manifesta durante il sonno e non è altro che una emissione di un rumore simile a quello che il grugnito di alcuni animali.

Tutto questo è causato principalmente da alterazioni più o meno gravi dell’attività polmonare come, per esempio, grande obesità, o presenza di grasso intorno al collo, fumo oppure anche consumo di alcol, oltre che di farmaci sedativi.

I rimedi naturali fai da te più indicati per evitare di russare

Per eliminare questo fastidioso problema esistono moltissimi rimedi del tutto naturali, economici e di facile

applicazione. Uno di essi è sicuramente l’utilizzo dell’aromaterapia e, in particolare, anche di oli essenziali.

Questi ultimi soprattutto hanno una forte azione decongestionante ed emolliente e, quindi, sono in

grado di apportare un effetto molto importante e benefico sulle mucose, facilitando la

ventilazione polmonare.

Applicare questo metodo è davvero semplice. Non dovrete far altro che andare a miscelare vari oli essenziali, tra i vostri preferiti, e versarli su un panno umido che, poi, andrete a posizionare su un termosifone.

Per non complicarvi la vita non dovrete far altro che comprare dei semplici umidificatori o diffusori di aromi.

Se volete qualcosa di più immediato potete optare per dei semplici lavaggi nasali, soprattutto prima di andare a letto, in modo da andare a liberare le vostre cavità nasali e non creare quel fastidioso rumore durante il sonno.

Esistono in commercio delle apposite pompette che potete caricare con acqua e sale, andando ad irrigare il vostro naso. Per ottenere qualcosa di più incisivo, potete optare anche per i suffumigi in modo da avere una azione più penetrante sfruttando anche l’azione dell’acqua calda con eucalipto o bicarbonato

oppure con gli oli essenziali sopra citati