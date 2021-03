Scontro tra due vetture, muore giovane calciatore della Lazio. Gravi altri due

Dramma a Roma nella serata di oggi. Un ragazzo di 19 anni, Daniel Guerini, calciatore della Primavera della Lazio, è morto. Altri due coetanei sono stati trasportati in ospedale in codice rosso dopo uno scontro tra due auto avvenuto questa sera in via Palmiro Togliatti, nella Capitale. I tre giovani viaggiavano tutti sulla stessa auto, che si è scontrata con un’altra vettura: in ospedale, sotto shock, anche il conducente dell’altra auto. Ancora da chiarire le cause dello scontro.

Lo schianto è avvenuto all’incrocio con viale dei Romanisti, una collisione tra una Mercedes Classe A e una Smart For Four. I due ragazzi, entrambi soccorsi dal 118, sono stati trasportati in codice rosso al Policlinico di Tor Vergata e all’Umberto I. Meno gravi le condizioni del conducente della Classe A, rimasto sotto choc a seguito del forte urto e trasportato all’ospedale più vicino. Sul posto sono giunti i Vigili del fuoco e i Carabinieri.

CHI ERA DANIEL GUERINI

La vittima giocava nella Lazio Primavera, allenata da Leonardo Menichini, e in passato aveva vestito le maglie di Torino, Spal e Fiorentina, sempre nelle giovanili. Il club biancoceleste lo aveva ripreso con sé lo scorso mese di gennaio dopo un’esperienza al Torino. Sul profilo Instagram di Daniel si possono notare numerose foto proprio di lui in campo con la maglia della Lazio. Era un centrocampista-trequartista, nato a Roma il 21 marzo 2002, e in stagione aveva messo assieme 10 presenze segnando un gol. Vantava anche una serie di presenze nelle giovanili dell’Italia Uner 16 e Under 15, da molti era considerato una piccola promessa del calcio italiano.

