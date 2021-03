Albano dice no ad AstraZeneca: “Alcuni amici hanno avuto la febbre a 41”

Albano dice la sua sui vaccini e lo fa, come sempre, senza mezzi termini. Il cantante di Cellino San Marco ha annunciato che forse rimanderà la vaccinazione, aspettando il suo prossimo turno. Ecco i motivi della sua probabile scelta.

Albano ha rilasciato un’intervista al settimanale Diva e Donna dove ha dichiarato di essere pronto a vaccinarsi. Questa resta ancora l’unico strumento possibile per poter contrastare il Coronavirus.

Anche il cantante rientra nella fascia d’età prioritaria per la vaccinazione. All’età di 77 anni, infatti, Albano è considerato un soggetto a rischio. Nelle ultime ore, però, il cantante di Cellino San Marco ha fatto sapere che potrebbe anche rimandarlo nel caso in cui scoprisse che su di lui verrà usato l’AstraZeneca.

Albano reputa che il vaccino sia importante, ma non vuole fare l’AstraZeneca

Per Albano il vaccino è fondamentale per poter sconfiggere il Covid-19, ma ha espresso qualche dubbio sull’efficacia dell’AstraZeneca: “Sono i fatti che determinano le notizie. Ho amici che hanno avuto la febbre a 41 per una settimana. Ho letto e ho deciso, a parlarne si rischia di essere fraintesi. Io sono per il vaccino, ma Pfizer o Sputnik”.

Il cantante, proprio per questo, ha fatto sapere che, nel caso in cui dovessero proporgli di fare il vaccino AstraZeneca, non esiterà a rimandare la vaccinazione, aspettando un altro turno.

Nonostante il virus, Albano non ha rinunciato a fare nuove esperienze lavorative. A novembre, infatti, ha partecipato insieme alla famiglia Jasmine al programma The Voice – Senior, nel ruolo di coach. Un duo inedito che è stato particolarmente apprezzato dal pubblico da casa.

Di recente, Albano ha anche rilasciato un’intervista a Domenica In, all’amica Mara Venier. In quell’occasione, Albano ha dichiarato di non avercela con nessuno, invitando sia la sua compagna Loredana Lecciso che Romina Power alla tregua, senza più liti e incomprensioni varie.

Le due donne della sua vita decideranno di accontentare Albano? Lo scopriremo solo vivendo!