Mattino Cinque. La frase che lascia attoniti: “E’ una povera vittima”

Mattino Cinque. Nel contenitore delle prime ore della giornata di Mediaset si commenta l’ ultima puntata de L’ Isola dei Famosi. Vera Gemma sempre sotto accusa

Andrea Cerioli, ex tronista di 31 anni del programma Uomini e Donne, originario di Bologna, è il nuovo naufrago approdato sulle spiagge dell’ Honduras a L’Isola dei famosi. E’ entrato in gioco per rinforzare la compagine della squadra dei Buriños.

Il suo ingresso è stato accolto con entusiasmo in studio in Italia da parte dell’opinionista Tommaso Zorzi. Anche gli altri concorrenti si sono profusi in commenti positivi. Una in particolare non si è lasciata sfuggire l’occasione per lusingare Andrea Cerioli. Stiamo parlando dell’attrice Vera Gemma.

Dopo l’eliminazione di Akash Kumar e il suo successivo rifiuto di continuare la gara su Parasite Island, la conduttrice Ilary Blasi ha introdotto l’arrivo del nuovo partecipante definendolo un “maschio alpha”. Di certo non è passata inosservata la sua avvenenza che ha colpito proprio la figlia di Giuliano Gemma che, nelle precedenti puntate si è autoproclamata la “dea delle milf”.

I suoi commenti sul fresco compagno d’avventura hanno turbato gli ospiti di Federica Panicucci che, durante l’odierna puntata di Mattino Cinque, non hanno potuto fare a meno di commentare un fatto decisamente importante.

Mattino Cinque. Vera Gemma destabilizza gli ospiti della Panicucci

L’atteggiamento provocante di Vera Gemma nei confronti degli avvenenti concorrenti di sesso maschile suscita ilarità da un lato, dall’altro sgomento. Non di certo per la differenza d’età che intercorre tra lei e l’oggetto dei suoi desideri, più che altro perché la donna è già impegnata. Il suo compagno, un ragazzo di 28 anni più giovane di nome Jeda, segue in diretta, impassibile, il gioco seduttivo dagli studi di Canale 5.

E’ proprio questo l’argomento di discussione che ha fatto infervorare gli ospiti di Federica Panicucci. Vera Gemma prima spende parole d’amore tenerissime per il fidanzato, poi nell’arco di pochi secondi scherza con Ilary Blasi riguardo un ipotetico scambio di coppia tra lei e Francesco Totti, marito della conduttrice.

In studio cala il gelo. L’opinionista Francesco Mogol ha detto: “Gli ha fatto una dichiarazione d’amore e un attimo dopo l’ha massacrato”. L’attrice Emanuela Tittocchia non ha dubbi al riguardo e sostiene perentoria: “Continuo a pensare che lui sia una vittima di Vera Gemma. Non mi fa tanto sorridere questa situazione”.

Emerge quasi un sentimento di pietismo nei confronti di Jeda: “In ogni puntata Vera Gemma ne punta uno nuovo. O hanno una mentalità da coppia aperta o stanno insieme un po’ per sport”.