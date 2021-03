Amici, illustre e storico personaggio della tv approda al serale del talent

Una clamorosa novità ad Amici, un illustre personaggio della tv approderà al serale: di chi si tratta e quale sarà il suo incarico

Grande colpo messo a punto da Maria De Filippi, conquistando l’onore di avere al serale uno dei più illustri personaggi dello spettacolo. Si tratta di Pippo Baudo, il “re del varietà” come definito nel video di presentazioni agli allievi di Amici. Ha fatto la storia della tv italiana, conducendo più di 200 programmi televisivi.

Noto scopritore di talenti, tra i nomi resi da lui noti si possono elencare Giorgia, Laura Pausini, Eros Ramazzotti. Tra gli altri anche Lorella Cuccarini, quest’anno insegnante del talent, a capitanare insieme ad Arisa una delle tre squadre.

Amici, l’incarico di Pippo Baudo

Il rinomato conduttore avrà il compito di assegnare il premio Tim, che consiste in 5mila euro, destinati ai due vincitori, per la categoria ballo e canto. Sarà lui stesso a decretare il trionfo degli allievi, che si esibiranno per il suo giudizio.

I ragazzi della scuola di Amici hanno reagito con grande entusiasmo per l’irripetibile opportunità. Al video di presentazione del premio, sono infatti partiti applausi, sorrisi increduli e commenti di stima per l’inimitabile Pippo Baudo.

Uno dei ragazzi in gara, Raffaele, ha già sperimentato l’onore della conoscenza del presentatore durante la partecipazione a Sanremo Young, e lo ha descritto come un uomo “umile e alla mano”. Rosa ha invece descritto l’opportunità come una responsabilità, facendo parte della squadra di Lorella Cuccarini, talento scoperto da Pippo Baudo. Ma il commento più apprezzato e rimbalzato sul web è quello di Leonardo, che ha riassunto la sua importanza così: “Pippo Baudo sta alla televisione come Dio sta al mondo“.

Si prospetta una grandiosa edizione del talent, che ha già esordito nella prima puntata del serale con un successo quantificato in 6 milioni di telespettatori. Ricca di evidenti talenti, ma anche di personaggi amati dal pubblico, quest’anno il programma ha apportato diverse variazioni.

Le squadre sono tre, capitanate rispettivamente da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, la seconda da Lorella Cuccarini e Arisa e la terza da Anna Pettinelli e Veronica Peparini.

La giuria invece è composta da Stash, vincitore del talent con il gruppo The Kolors, Stefano De Martino, anch’esso ex allievo della scuola, ed Emanuele Filiberto di Savoia. Non mancheranno i prestigiosi ospiti, sempre estremamente amati dal pubblico.