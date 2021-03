Questa mattina due treni si sono scontrati sui binari provocando la morte di 32 persone ed il ferimento di più di cento passeggeri.

Tragedia in Egitto, dove due treni si sono scontrati provocando la morte di almeno 32 persone. È accaduto questa mattina nel distretto di Tahta a nord di Sohag. Secondo una prima ricostruzione, qualcuno avrebbe attivato i freni di uno dei due treni coinvolti causando lo schianto a seguito del quale tre carrozze sono deragliate ribaltandosi. Sul posto sono arrivate decine di squadre di emergenza che hanno avviato le operazioni di soccorso.

Egitto, tragico incidente ferroviario in mattinata: oltre 30 morti e più di cento feriti

È di almeno 32 vittime e 108 feriti il tragico bilancio dell’incidente ferroviario avvenuto questa mattina, venerdì 26 marzo, nel distretto di Tahta, a nord della città di Sohag, in Egitto. Secondo quanto ricostruito ad ora, come riporta la redazione di Aljazeera e confermato dall’Autorità ferroviaria egiziana, qualcuno a bordo di un treno avrebbe attivato i freni di emergenza facendo arrestare improvvisamente la marcia di quest’ultimo mentre da dietro sopraggiungeva un altro convoglio, che non ha potuto evitare la collisione. Un impatto molto violento il quale ha fatto deragliare tre carrozze, poi ribaltatesi.

Scattato l’allarme sul posto sono arrivate le squadre di soccorso che si sono ritrovate davanti ad una terribile scena. Passeggeri sanguinanti e ricoperti da detriti, mentre altri rimasti incastrati tra il groviglio di lamiere. Molti degli oltre 100 feriti sono stati trasportati in ospedale e si teme che il bilancio delle vittime possa crescere con il passare delle ore.

Sono già scattate le indagini delle autorità per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente e rintracciare i presunti responsabili che avrebbero provocato la tragedia.

Quanto accaduto ha suscitato la reazione del mondo politico egiziano. Il ministro dei Trasporti, Kamel El-Wazir ha chiesto l’arresto dei due conducenti, mentre il presidente Abdel Fattah al-Sisi ha promesso che sarà riservata una “punizione esemplare” ai responsabili.

ولقد وجهت رئاسة الوزراء وكافة الأجهزة المعنية بالتواجد بموقع الحادث والمتابعة المستمرة وموافاتي بكافة التطورات والتقارير المتعلقة بالموقف على مدار اللحظة. على أن ينال الجزاء الرادع كل من تسبب في هذا الحادث الأليم بإهمال أو بفساد أو بسواه، دون استثناء ولا تلكؤ ولا مماطلة.

“Chiunque – si legge sul profilo Twitter del presidente egiziano-abbia causato questo doloroso incidente per negligenza o corruzione o per qualsiasi altro motivo dovrebbe ricevere una sanzione dissuasiva, senza eccezioni o ritardi“. Abdel Fattah al-Sisi ha poi rivolto i propri pensieri alle famiglie delle vittime e di tutte le persone rimaste coinvolte nel disastro ferroviario.