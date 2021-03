Elettra Lamborghini, lato B esplosivo sui social: infiamma tutto FOTO

Elettra Lamborghini, lato B esplosivo sui social: infiamma tutto. La cantante e opinionista dell’Isola dei Famosi ha fatto impazzire tutti con l’ultimo scatto su Instagram

Elettra Lamborghini è una delle cantanti più amate dell’ultima generazione. Sicuramente da un anno e mezzo circa è sulla cresta dell’onda, in particolar modo da quando ha partecipato al Festival di Sanremo 2020 dove ha avuto modo di farsi conoscere anche da quella fetta di pubblico che ancora non aveva avuto modo di scoprire la sua musica. Oltre ad essere una cantante così amata, anche sui social è molto seguita e quest’anno ha esordito come opinionista all’Isola dei Famosi, accanto a Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi.

Elettra Lamborghini, un vero e proprio schianto nell’ultimo scatto pubblicato su Instagram

C’è da dire che il pubblico è molto diviso su di lei: sarà che è arrivata con due puntate in ritardo per via del covid, che ha contratto poco prima dell’inizio del programma e che le ha impedito di partecipare alle prime due puntate. Sarà per questo, ma ancora deve familiarizzare bene con lo studio e c’è chi la sta apprezzando e chi pensa che come opinionista sia bocciata. Non sono mai esistite vie di mezzo con lei, d’altronde, Elettra o la si ama o la si odia.

Intanto sui social ha pubblicato una foto del look sorprendente che ha scelto per la sua seconda puntata, che ha davvero fatto impazzire i suoi followers.