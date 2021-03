Uomini e Donne, Gemma entra in studio e cade dalle scale: il VIDEO è virale. La dama torinese è inciampata mentre scendeva e Maria De Filippi ha chiamato subito

Gemma Galgani è sicuramente una delle protagoniste indiscusse del trono Over di Uomini e Donne. Sono più di dieci anni che è nello studio di Maria De Filippi e sta cercando l’amore. Nel corso degli anni ha dimostrato di essere una donna molto forte, una sognatrice e molto passionale, nonostante le tante delusioni che si è presa ha continuato a cercare e ad essere fiduciosa. Al momento si sta frequentando con Maurizio, cavaliere del parterre maschile. Hanno trascorso una bella serata insieme ed erano pronti a raccontare quello che è successo, quando lei è entrata in studio ed è accaduto qualcosa di davvero inaspettato.

Uomini e Donne, Gemma Galgani cade dalle scale mentre entra in studio

Gemma è entrata in studio sulle note di “Ape Maia“, la canzone che Tina Cipollari ha scelto per il suo arrivo. Mentre scendeva gli ultimi scalini, è caduta e ha cominciato a sanguinare. All’inizio ha cercato di essere forte, ha raccontato che imbranata com’è, è abituata a cadere spesso. Maria De Filippi però le ha fatto notare che stava sanguinando e pure tanto, motivo per cui ha chiamato i soccorsi e l’ha invitata a lasciare lo studio. Per via del covid, in un primo momento loro non hanno potuto fare nulla.

Gemma è stata invitata dunque a lasciare lo studio, dove è stata disinfettata e ha avuto modo di cambiarsi le calze che con la caduta si sono rotte e sporcate di sangue. Dopo dieci minuti, la dama è rientrata in studio.