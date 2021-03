Shaila Gatta, da velina a coach: messaggio toccante stupisce i fan -VIDEO

Shaila Gatta ha condiviso un post su Instagram in cui ha trattato una tematica molto importante. La riflessione tocca i fan.

“Che cos’è la felicità?” Questa la domanda che si è posta Shaila Gatta nell’ultimo video postato su Instagram. Una breve pillola in cui la nota ballerina racconta il suo punto di vista su questa importante tematica. Indosso una vestito giallo che rende la Gatta solare e positiva come il messaggio che vuole veicolare.

La ballerina ha condiviso la sua idea di cosa significa felicità. Se molti pensano che sia qualcosa di permanente che duri per sempre per Shaila non è così.

“La realtà è che sono proprio i momenti di bui che precedono la luce a rendere il sole così meraviglioso”, svela la showgirl. Una riflessione profonda che subito conquista i suoi 756 mila follower.

Il post si inserisce nella rubrica “Shaylina’s curiosity” nella quale la ballerina fornisce pillole di crescita personale. Dal talento, all’empatia, alla pazienza, tanti i temi trattati. Nelle storie di Instagram ha condiviso anche il dietro le quinte della creazione del video pubblicato oggi.

Shaila Gatta: tra ballo e tv e passioni

Shaila Gatta è nota a pubblico per il suo talento e la sua bellezza. Da sempre appassionata al mondo della danza, ha debuttato nello spettacolo partecipando ad Amici. Poi la collaborazione a Ciao Darwin entrando nel corpo di ballo della trasmissione. Classe 1996, è velina a Striscia la Notizia. Attivissima anche sui social, oltre che per la grande preparazione e bravura si è contraddistinta per la sua bellezza. Fisico statuario, occhi profondi neri, lineamenti angelici.

Per quanto riguarda la vita privata, la ballerina è stata legata al collega Jonathan Gerlo, anche lui allievo nella scuola di Amici. Poi la storia con il calciatore Leonardo Blanchard.

Tra le curiosità che la riguardano emerge la sua grande creatività e manualità. Passioni che coniuga nella creazione di gioielli e creme hand-made e nel ricamo.