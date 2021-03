Uova di Pasqua fai da te con palloncino: da dove cominciare per un risultato super!

Ecco tutto quello che c’è da sapere sui procedimenti da fare per creare delle uova di Pasqua grazie all’aiuto di un semplicissimo palloncino.

Pasqua è sempre più vicina. Si avvicina il momento della scelta delle uova di cioccolata da mangiare. Per questa occasione la tradizione vuole che si regali ai propri cari, soprattutto i più piccoli, delle uova

fatte interamente di cioccolato.

Un’idea davvero originale per Pasqua è regalare un uovo in cui potete inserire una piccola sorpresa.

Non abbiate paura se non avete degli stampi da professionisti perchè potrete facilmente utilizzare un palloncino per creare le vostre uova di cioccolato.

LEGGI ANCHE –>Lavoretti fai da te Pasqua: idee e spunti per rendere speciale questa festività!

Uova di Pasqua fai da te con palloncino: come procedere

Per prima cosa dovete scegliere il vostro cioccolato preferito in modo da andarlo a fondere e, poi,

procurarvi 1 palloncino. Se siete alle prime armi è meglio scegliere il cioccolato fondente perché

garantisce dei risultati migliori.

Ovviamente le quantità da usare variano in base alle dimensioni del vostro uovo. Attenzione ad usare un palloncino liscio, in lattice, che non abbia scritte.

Per prima cosa dovete gonfiare il palloncino fino a raggiungere la dimensione dell’uovo che vorrete

ottenere. Successivamente, dovete lavare il palloncino con un po’ di sapone e di acqua, in modo da garantire la massima pulizia.

Mettete, poi, a sciogliere il cioccolato in un recipiente, preferibilmente a bagnomaria (potete optare anche per il microonde se a casa ne avete uno a disposizione). Quando il cioccolato sarà ormai fuso, dovete aspettare che si faccia tiepido, in modo da evitare che il palloncino possa scoppiare.

A questo punto, dovete immergere nel cioccolato il palloncino per due volte in modo che si formino due strati. Dopodiché dovete aspettare che il cioccolato si asciughi tenendo il palloncino appeso ad uno spago.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Al termine di questo passaggio, dovete bucare il palloncino in modo da andarlo ad estrarre con facilità ottenendo così il vostro uovo che potete decorare a piacimento