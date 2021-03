Can Yaman, il bello e impossibile pronto a recitare in “Che Dio ci Aiuti”

Una bella notizia per i fan della fiction “Che Dio ci Aiuti”, al bello e impossibile Can Yaman è stato proposto di recitare nell’intera serie. Le sue fan non vedono l’ora di ammirarlo in questa nuova avventura.

L’attore turco Can Yaman, protagonista di diverse fiction, sarà un attore della fiction “Che Dio ci Aiuti”, interpreterà un ruolo presente in tutta la serie che tratta delle vicende di una suora molto simpatica che ha il volto di Elena Sofia Ricci.

Can ha recitato nell’ultima puntata di Che Dio ci Aiuti e la partecipazione è stata una sorpresa per l’intero cast, tutti gli attori hanno molto apprezzato il lavoro svolto da Yaman.

Can Yaman è il nuovo sex symbol che tutti vogliono e se lo prendono

a fiction Che Dio ci Aiuti in onda su Rai1, come sempre si è conclusa con un enorme successo e gli autori sono già all’opera per la nuova stagione. Tutto il cast ormai è una grande famiglia, tra questa spicca la bravissima ed intramontabile Elena Sofia Ricci che ha potuto testare Can Yaman nell’ultima puntata della serie.

Can è il bellissimo attore turco protagonista di diverse soap, ha recitato una piccola parte in Che Dio Ci Aiuti ed ha manifestato il desiderio di tornare. Detto fatto, Can farà parte del cast della fiction di Rai1 ed avrà un ruolo per tutta la durata delle riprese.

Tutte le fan di Can non vedono l’ora di vederlo recitare anche nel suo nuovo ruolo.