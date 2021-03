Canzone segreta, le gaffe di Amanda Lear. Scivolone sulle donne

Nella puntata della “Canzone Segreta” di ieri sera tra gli ospiti Amanda Lear. La bellissima attrice si è fatta sfuggire diversi scivoloni. Tra questi una gaffe sulle donne.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Serena Rossi (@serenarossiofficial)

Il programma della “Canzone Segreta” si è riconfermato ieri sera un successo. Da alcune settimane, il format ispirato a una trasmissione francese, sta spopolando su Rai1. Alla conduzione Serena Rossi sta conquistando il pubblico. Tra gli ospiti di ieri sera presente Amanda Lear. La famosissima attrice e cantante si è seduta sulla poltrona bianca e come per gli altri partecipanti per lei c’è stata una sorpresa.

Ma la Lear, donna misteriosa della quale non si conosce l’età precisa, si è fatta sfuggire una serie di scivoloni. Tra questi una battuta che ha lascato lo studio senza parole e in particolare la conduttrice. La Rossi sul palco al fianco dell’attrice le ha domandato quale fosse il suo segreto di bellezza. Inaspettata la risposta di Amanda: “Il segreto di bellezza è mettersi accanto a una donna brutta.”

LEGGI ANCHE > Canzone Segreta, Serena Rossi e il suo outfit da sogno

Amanda Lear, ironica e sarcastica: battute a non finire

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da amanda lear (@amanda.lear)

LEGGI ANCHE > “Canzone segreta”: Serena Rossi svela paura inaspettata. Il retroscena

Immediata poi la correzione da parte della Lear che ha rimediato affermando di non riferirsi alla Rossi. Ma di seguo arriva un altro scivolone. Alla domanda in merito alle sue aspettative su chi le avrebbe dedicato la canzone l’attrice ha commentato: “Di solito fanno venire gente che non vuoi vedere più nella vita.”

Il pubblico e la conduttrice interpretano il lato più ironico delle sue parole e il siparietto si conclude tra le risate. Poi si è passati alla sorpresa di Amanda. Per lei sono stati trasmessi due video messaggi da parte di Pippo Baudo e Jean- Paul Gaultier. A dedicarle il suo brano preferito Mario Ermito, Sergio Munez e Francesco Monte.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rai1 (@rai1official)

Amanda non perde l’occasione per stupire con un’altra battuta. Dopo l’esibizione ha commentayo: “Invecchiati bene i maschi di solito sono di una bellezza travolgente fino a trent’anni. Poi…” Un ritorno della Lear che si è fatto notare. L’attrice si era allontanata dall’Italia da un anno per via della pandemia.