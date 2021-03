Fabio Fulco diventerà papà, i fan però notano un dettaglio – FOTO

Fabio Fulco all’età di cinquant’anni sta per diventare papà proprio nello stesso periodo di una sua vecchia fiamma, coincidenze?

Fabio Fulco, l’attore napoletano che ha fatto girare la testa a tante donne nel corso della sua carriera, sta per diventare papà. A cinquant’anni riesce a incoronare il suo sogno: fare una famiglia. Dopo il brutto colpo con la separazione della sua storica ragazza Cristina Chiabotto, oggi è finalmente felice e si gode il momento insieme alla sua donna Veronica Papa, la giovane imprenditrice di venticinque anni che ha rapito il cuore dell’attore. Insieme sono pronti per questa nuova avventura appena annunciata sui social.

Fabio Fulco: qual è il dettaglio notato dal web?

Veronica Papa è incinta di sette mesi e diventerà mamma di una femminuccia, così come Cristina Chiabotto incinta anche lei di suo marito. E’ proprio questo il dettaglio notato dai fan che non hanno potuto fare a meno di parlare di queste gravidanze parallele. Fabio Fulco da una parte e l’ex Miss Italia dall’altra. Sulla stessa direzione, proprio quella che qualche anno fa li ha fatti separare dopo dodici anni di fidanzamento. All’epoca quando l’attore aveva chiesto alla sua donna di fare una famiglia, lei aveva risposto dicendo che non fosse pronta. Ma a distanza di anni anche per la showgirl il momento è arrivato ed ora non vede l’ora di diventare la mamma della piccola Luce.

Fabio Fulco e Cristina Chiabotto, ognuno per la sua strada ma sempre sulla stessa onda. Il passato è ormai lontano, ma il presente è tutto da vivere e loro non vedono l’ora di farlo insieme alle loro rispettive famiglie.