La bella stilista Valentina Muntoni condivide una foto su Instagram in cui appare allo specchio, con indosso solo un asciugamano

Valentina Muntoni indossa un asciugamano solamente nell’ultima foto pubblicata su instagram. Provoca i suoi followers che s’immaginano di tutto. Lei appare sensuale sdraiata sule letto con l’asciugamano che scivola sul suo corpo. La Muntoni ama condividere le proprio forme, lo fa sempre e lo trova molto artistico. Difatti le sue foto non sono volgari, nonostante appaia in bikini o in mise molto corte.

Valentina Muntoni una vita di arte e bellezza

Per la Muntoni nella vita esistono due cose, l’arte e la bellezza. Ma entrambe si uniscono nel suo lavoro. Infatti sui social, dove lavora maggiormente, condivide foto di se stessa in bikini o negli abiti della sua linea di moda Rat&Boa. Lei gioca molto sui dettagli e sulla sensualità di ogni capo che indossa. Su di lei ogni dettaglio diventa sensuale, come una banalissima camicetta bianca aperta sull’addominale e sul décolletè. Con sotto un pantalone normalissimo nero e una cintura. Riesce a trasformare dei look semplici in qualcosa che trasuda sensualità e bellezza. Anche la sua linea di moda gioca molto sulla semplicità della simmetrie degli abiti.

Linee dritte, che scivolano sul corpo in maniera perfetta. Poi qualche minuscolo dettagli come un laccio intorno alla vita, uno spacco e uno scollo profondo nel punto giusto e il gioco è fatto. Esce un prodotto intrigante che fa sentire ogni donna libera nel suo corpo e bellissima. Non è una sensazione che danno tutti gli abiti, anzi sono davvero pochi quelli che riescono a trasmettere tutto questo. Quando però si acquistano capi, si dovrebbe anche pensare alla loro natura, da dove escono e come mai. Qual’è il momento in cui lo stilista o la stilista hanno pensato a creare quell’abito, a cosa si sono ispirati e perché.

Sapere tutte queste informazioni sulla creazione degli abiti, renderebbe il modo di indossarli diverso forse. Capire un capo d’abbigliamento e di conseguenza indossarlo lancia un messaggio. Ogni cosa che scegliamo di mettere addosso svela qualcosa di noi quindi capirne la natura è importante.