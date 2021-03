Serena Rossi, guai per Paolo Bonolis: il colpo inaspettato

Nella sfida degli ascolti a prevalere è stato lo show di Rai Uno e la differenza è stata abissale. Cosa ne penserà Paolo Bonolis di questa sconfitta?

Come è avvenuto di consueto in questi ultimi venerdì del mese a sfidarsi in prima serata sono Paolo Bonolis e Serena Rossi.

Su Canale 5 va in onda uno dei programmi cardine della rete ammiraglia di Cologno Monzese, Ciao Darwin, anche se va specificato che per la trasmissione di Paolo Bonolis, in coppia con Luca Laurenti, si tratta di repliche.

Infatti questa edizione si chiama Ciao Darwin – A grande richiesta con un mix delle puntate migliori delle varie annate dello show televisivo che tiene incollati i telespettatori alla tv da 23 anni con le divertenti gag dei conduttori e le castronerie dei concorrenti che si sfidano.

Serena Rossi vince il confronto

Per quanto riguarda invece dello show di Serena Rossi su Rai Uno, si tratta di un format tutto nuovo. Ad ogni puntata la conduttrice napoletana ospita volti noti della tv ai quali fa una sorpresa regalando una canzone che qualcuno di importante per loro ha deciso di dedicare.

Come le scorse settimane è proprio la Rai a vincere il confronto del venerdì sera con Canzone Segreta che grazie ai risultati che sta ottenendo si allunga di una settimana.

Serena Rossi tiene davanti alla tv 3milioni 977mila telespettatori con uno share del 17.45% mentre Paolo Bonolis viene seguito da 2milioni 719mila spettatori e ottiene uno share del 14.4%.