Belen Rodriguez, inondata di critiche. Commenti pesanti la fanno infuriare

Belen Rodriguez ha risposto agli attacchi degli hater. L’ultima foto postata su Instagram è stata presa di mira. Commenti duri le fa saltare il tappo.

Belen Rodriguez mette uno stop alle critiche. La showgirl argentina reagisce ai commenti nefasti espressi dagli haters sui social. In particolare al centro del mirino è finito uno scatto che la ritrae al fianco del fidanzato Spinalbese. Sotto al post una valga di parole negative. La Rodriguez è esplosa nelle storie di Instagram.

La foto mostra Belen a Antonio in ascensore. Entrambi indossano una giacca a quadri abbottonata in formato maxi. Proprio questi capi non riscontrano consensi e alcuni attaccano i look. Ma non mancano anche le battute sulle coppia.

Belen Rodriguez, relazione sotto accusa: esplode

Belen Rodriguez ha perso la pazienza a fronte delle continue critiche sui social. “Ho pubblicato una foto con il mio compagno ieri sera e ho letto commenti allucinanti”, le parole spazientite della showgirl condivise nelle storie di Instagram.

Belen lamenta gli attacchi alla giacca indossata nella foto. In particolare agli utenti non va giù che sia troppo chiusa. “Se mi scopro perché mi scopro, se mi copro perché mi copro.”

La showgirl argentina poi prosegue ferita esprimendosi in merito a un duro commento in merito alla sua vita sentimentale. “La cosa che mi dà più fastidio è leggere “cambi uomo come le mutande” Volevo precisare che le mutande le cambio più spesso. Con chi scelgo di passare la mia vita sono fatti miei“, afferma Belen.

La showgirl ha ritrovato la felicità al fianco di Antonio Spinalbese con cui è legata dalla scorsa estate. In questi mesi è stata attaccata più volte per la differenza di età con il suo compagno, 10 anni più giovane, e per la velocità con cui si è sviluppato il loro amore. Dito puntato anche su come è stata annunciata la loro dolce attesa.

Incinta della seconda figlia, pur essendo abituata alle critiche, questa volta Belen non ha mandato giù le dure parole degli utenti reagendo in sua difesa.