Belen Rodriguez, reagisce male a Pio e Amedeo. La risposta sconvolge

La showgirl argentina non è potuta rimanere in silenzio dopo le battute che sono state rivolte al suo fidanzato nel corso della prima puntata di Amici, arriva la risposta!

Come tutti ormai sanno, Belen Rodriguez è in dolce attesa della sua secondogenita Marie Luna.

La bella modella dopo il primo figlio Santiago, avuto dal suo matrimonio con Stefano De Martino, stavolta aspetta una femminuccia e stavolta sarà Antonino Spinalbanese il papà della piccola, giovanissimo hairstylist con cui è fidanzata da qualche mese.

Come aveva dichiarato in una recente intervista, era già rimasta incinta, involontariamente, non appena i due si erano conosciuti ma aveva perso il bambino.

La seconda volta l’ha vista come una benedizione ed oggi si dichiara estremamente felice della bambina che sta per arrivare soprattutto perché innamorata del suo Antonino tanto da considerarlo la persona migliore che potesse avere al suo fianco.

L’attacco di Pio e Amedeo e la risposta di Belen

Nella prima puntata di Amici sono stati ospiti dello show il duo comico Pio e Amedeo, mentre in giuria c’era Stefano De Martino.

La battuta da parte dei due pugliesi era immancabile e hanno scherzato con Stefano prima facendo gli auguri per la gravidanza e poi, una volta evidenziato che la figlia non è sua, hanno rincarato la dose: “Ste ma da un parrucchiere ti sei fatto fregare?“.

Stefano era visibilmente in difficoltà e ha subito preso la parola per evitare fraintendimenti: “E’ difficile! Mi fanno ridere ma se rido troppo poi qualcuno potrebbe offendersi“.

E così è stato: non si è fatta attendere la risposta di Belen in difesa del suo nuovo amore che attraverso un post su Instagram dove ha pubblicato la fotografia una saponetta di Chanel, ha scritto: “Famosissima saponetta che serve a sciacquarsi le mani e anche la bocca“