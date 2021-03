Rimedi naturali contro le borse sotto gli occhi: gli ingredienti più efficaci!

Ecco tutto quello che c’è da sapere su quali sono gli ingredienti da usare per risolvere il problema delle borse sotto agli occhi.

Al giorno d’oggi è molto semplice sviluppare un inestetismo davvero fastidioso come quello delle occhiaie o delle borse perioculari. Molto spesso questo inestetismo è dovuto a problemi di microcircolo presente nella zona intono all’occhio.

Le cause più comuni di questo inestetismo sono senza dubbio lo stress, ma anche delle carenze di tipo nutrizionale. Per combattere questo inestetismo, infatti, le prime cose da mettere in pratica sono:

Dedicare il giusto tempo al riposo, in modo da ridurre lo stress;

Curare l’alimentazione in modo da non andare ad incorrere in carenze.

Realizzare creme fai da te per rimuovere borse sotto agli occhi

In commercio esistono innumerevoli creme che promettono di andare a ridurre questo inestetismo. Tuttavia, anche se molte funzionano bene, ci sono sempre dei pro e dei contro. Molto spesso queste creme non sono per nulla economiche e, inoltre, presentano al loro interno degli elementi artificiali o chimici che, a lungo andare, possono anche andare ad arrossare, o addirittura irritare, la pelle.

Quale occasione migliore per creare delle creme fai da te particolarmente efficaci? Per prima cosa dobbiamo iniziare a riscoprire quelle che sono le qualità di alcuni ingredienti. Il cetriolo, ad esempio, è davvero un toccasana per andare a sgonfiare gli occhi perché presenta al suo interno degli enzimi che gli donano delle proprietà fortemente astringenti.

Usare il cetriolo è davvero molto semplice. Non dovrai fare altro che andare a lavarlo accuratamente e, poi, tagliare alcune fette riponendole in frigo per almeno 20 minuti. Dopodiché potete porre le vostre fettine di cetriolo sulle vostre palpebre, tenendo gli occhi ben chiusi e lasciarli in posa per almeno 15 minuti in modo da dare tempo agli enzimi di agire.

Un altro rimedio davvero veloce per sgonfiare gli occhi e, quindi, eliminare le borse è sicuramente quello delle bustine di tè. Non dovrete far altro che lasciare le bustine di tè in ammollo in acqua tiepida per pochi minuti, per poi strizzarle. Lasciatele raffreddare, poi, e usatele per andare a coprire gli occhi. I risultati saranno veloci e davvero sbalorditivi