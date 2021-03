Sabrina Salerno sempre esplosiva sui social network: la cantante sfodera un outfit primaverile con gambe totalmente scoperte.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial)

Sabrina Salerno non smette di far sognare i suoi followers e condivide ogni giorno fotografie meravigliose in cui sfodera le sue incredibili curve e la sua avvenenza esagerata. La 53enne qualche giorno fa ha svelato in un’intervista alla Gazzetta dello Sport il segreto della sua forma fisica. La nativa di Genova ha spiegato di allenarsi ben 3 o 4 volte a settimana, di non fumare e di non mangiare nessun tipo di zuccheri.

Sabrina, anche oggi, ha pubblicato un post che ha lasciato i fan senza parole. La cantante indossa un outfit primaverile e piazza le sue gambe mostruose in primissimo piano. L’icona sexy degli anni Novanta (e non solo) è in un prato e ha i piedi scoperti. Le immagini hanno ovviamente raccolto numeri incredibili in breve tempi.

Sabrina Salerno, vestito cortissimo e gambe scoperte: unica

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial)

Sabrina ha inaugurato la nuova stagione con un paio di scatti infuocati. “La primavera se ne frega… è arrivata nonostante tutto…”; ha scritto nella didascalia. Le due immagini sono decisamente pazzesche e la cantante è più in forma che mai, girovagando nel prato a piedi nudi.

La nativa di Genova indossa un vestitino troppo corto che scopre totalmente le sue gambe mozzafiato. La 53enne dimostra come al solito una decina di anni in meno. Il suo viso è di una bellezza stupefacente e illumina il mondo dei social network. La sensualità della classe 1968 non è quantificabile.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial)

La Salerno, qualche giorno fa, sorprese i suoi ammiratori condividendo una fotografia in cui indossava un vestitino super con scollatura esagerata.