Clizia Incorvaia, il primo piano toglie il respiro: mai così bella – VIDEO

La modella e influencer Clizia Incorvaia ha incantato i fan su Instagram con il primo piano mozzafiato, il make-up è strepitoso: splendente

Viso angelico, occhioni azzurri e capelli biondi, la prima parola che suscita l’immagine di Clizia Incorvaia è “incanto”. Bellezza che trasmette dolcezza e sensibilità, a dispetto dei pregiudizi che circolavano sul suo conto in seguito alla fine del matrimonio con Francesco Sarcina.

La modella è stata vittima di una vera e propria “gogna mediatica” per un presunto tradimento con Riccardo Scamarcio, amico della coppia e testimone di nozze del cantante. La partecipazione al Grande Fratello Vip nel 2020 le ha donato l’opportunità di farsi conoscere dal pubblico oltre le notizie di gossip, mostrando la sua vera personalità.

Nonostante l’uscita anticipata per via di una squalifica, la sua permanenza all’interno della Casa si è rivelata per lei un vero e proprio successo, risultando amata dal pubblico che ne ha apprezzato le indiscusse qualità. Ma la vittoria più importante è l’amore nato durante il reality con Paolo Civarro, con il quale convive e compone una felice coppia.

LEGGI ANCHE —> Stefano De Martino, arriva il commento di Emma e il ballerino risponde così FOTO

Clizia Incorvaia, il primo piano mozzafiato

LEGGI ANCHE —> Valentina Vignali, in costume fa girare la testa. E’ una dea dai capelli neri. VIDEO

Dopo l’esperienza del Grande Fratello Vip, Clizia Incorvaia ha visto crescere a dismisura il suo seguito su Instagram. Oggi è un’influencer affermata con più di 600 mila followers, che non manca di deliziare attraverso diapositive della sua bellezza.

Un esempio del suo successo social, è il video da lei postato del suo primo piano: sono 8 mila le visualizzazioni e più di 500 i commenti. Protagonista delle immagini il suo splendido viso, che sfoggia un make up a dir poco splendente.

Prima si mostra con un trucco decisamente più naturale, quasi nude, composto dal rossetto rosa abbinato al blush e del leggero mascara con una velatura di ombretto illuminante. Bella come una principessa, ma non è niente rispetto alla “trasformazione” che segue. Giù la testa et voilà, il look strepitoso che lancia tendenza per i momenti più glam che vivremo.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Il blush si trasforma in un pesca, abbinato ai toni decisamente più aranciati di questo make up. Le labbra sono quasi bronzo, per via della base rosa sulla quale è stata applicata spolverata d’oro illuminante, che si ritrova sulle palpebre in uno sguardo gioiello, inestimabile sul colore dei suoi occhi. Semplicemente magnifica.