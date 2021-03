Jennifer Lopez incantevole seduttrice manda i fan al settimo cielo – FOTO

Jennifer Lopez ancora una volta riesce a fare strage di cuori grazie ad alcune foto pubblicate sui social

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jennifer Lopez (@jlo)

È davvero difficile tentare di restare indifferenti di fronte al fascino magnetico di cui è capace Jennifer Lopez. L’artista americana ha infatti rubato il cuore di milioni di fan che la seguono in ogni parte del mondo attraverso il suo profilo Instagram. JLo. ha pubblicato ben due scatti con il chiaro scopo di portare avanti una delle tante campagne pubblicitarie che sono affidate alla sua bellezza. I fan hanno avuto l’opportunità di restare estasiati di fronte all’eleganza della cantante che si è lasciata ritrarre con addosso un completo, pantalone e giacca, completamente bucherellato. Ai piedi dei meravigliosi sandali con una notevole zeppa che hanno avuto l’effetti di slanciare ancora di più la sua incantevole figura. A sbaragliare ogni possibile concorrenza è stato però senza dubbio il suo sguardo penetrante. La Lopez infatti fissa intensamente l’obiettivo con il chiaro intento di oltrepassarlo per toccare dritto il cuore dei suoi ammiratori sognanti.

Jennifer Lopez ci riprova con il compagno Alex Rodriguez

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jennifer Lopez (@jlo)

Nelle scorse settimane i giornali di gossip, soprattutto degli Stati Uniti, davano ormai per scontata la fine dell’unione fra Jennifer Lopez e Alex Rodiguez. La coppia legata ormai da qualche anno fino a poco sembrava che stessero organizzando addirittura il matrimonio prima che voci di una crisi non bloccassero tutto. Secondo i media invece a quanto pare ci sarebbe una piccola speranza affinché si riesca a pronunciare il tanto sospirato sì. Jennifer Lopez in questo periodo si trova nella Repubblica Domenicana impegnata nelle riprese del suo prossimo film e secondo i paparazzi sarebbe stata raggiunta nel weekend proprio da Rodriguez. Finora l’uomo, probabilmente anche per problemi legati al lavoro, era rimasto a Miami lontano dalla bellissima JLo. motivo per cui si erano moltiplicate le voci che raccontavano di una rottura fra i due.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jennifer Lopez (@jlo)

Se questo fine settimana sia stato capace di riaccendere la scintilla nella coppia è ancora presto per dirlo. Ai fan infatti non resta altro che aspettare ancora nella speranza magari di veder tornare l’attrice libera da impegni e, più che altro nei propri sogni, accessibile a tutti.