Jolanda De Rienzo, sirena sexy in dolce compagnia…un sogno! – FOTO

Jolanda De Rienzo ha incantato il pubblico dei social mostrandosi in dolce compagnia immersa in un mare cristallino

Le due foto pubblicate sul suo profilo Instagram da Jolanda De Rienzo hanno avuto un duplice effetto sui suoi tantissimi follower del famoso social. Se da un lato infatti la sua splendida figura in costume ha incantato i fan d’altra parte il fatto di farsi ritrarre in dolce compagnia ha spezzato non pochi cuori. La bella giornalista sportiva infatti si è lasciata fotografare stretta alle braccia del pianista Angelo Barletta. Jolanda ha scattato queste foto immersa nell’acqua cristallina del mare sardo, magari approfittando degli ultimi giorni di “libertà” sull’isola. La coppia regala all’obbiettivo tutta la loro bellezza che si sposa perfettamente con quella della natura che li circonda. Ad accompagnare lo scatto la didascalia con il testo del brao “Lady” di Sangiovanni. Un modo per scacciare il nuovo tormentone di “Musica Leggerissima” presentato al Festival di Sanremo da Colapesce e Dimartino. Tentativo a quanto pare fallito visto che Jolanda ci fa sapere che ora nella sua testa ci sono ben 2 motivetti.

La grande passione di Jolanda De Rienzo

Jolanda De Rienzo è una delle giornaliste sportive più amate che si sta affermando ogni giorno di più grazie alla sua competenza e all’indiscutibile bellezza. Nata a Napoli e tifosissima, così come tutta la sua famiglia, della squadra partenopea ha pensato bene di unire la grande passione per il calcio con quella del giornalismo. Non a caso il suo cagnolino si chiama Diego in onore di Maradona, assoluto Dio del pallone. Dopo la laurea ha infatti mosso i suoi primi passi nelle tv locali in particolar modo al fianco del direttore Walter De Maggio che affianca in “Goal Show“. Lascerà poi la trasmissione a causa di un litigio con il giornalista in diretta televisiva.

Dopo questa parentesi Jolanda approda negli studi di SportItalia occupandosi sempre di calcio e in particolare di calciomercato e Champions League. Molto attiva sui social è solita deliziare gli occhi dei follower con scatti molto spesso considerati bollenti in cui mette in risalto le sue generose forme da vera bellezza mediterranea.