Giusy Ferreri commuove il web con un dolce ricordo – FOTO

Il mondo dei social è rimasto letteralmente a bocca aperta commuovendosi per il ricordo che è stato regalato da Giusy Ferreri

Giusy Ferreri è riuscita a commuovere il grande popolo di Instagram che quotidianamente la segue regalando uno scatto in cui ha voluto fare un tenero omaggio ad Alda Merini. Nel giorno in cui si celebrano i 90 anni dalla nascita di quella che è stata una delle poetesse e delle intellettuali più sensibili della recente letteratura italiana. In suo onore anche la bella cantante ha voluto condividere un suo ricordo. La foto che Giusy ha pubblicato sul suo profilo social è di una semplicità disarmante eppure molto espressiva in pieno stile delle creazioni della Merini. Seduta sull’erba di un prato verde con addosso un vestitino a fiori la Ferreri guarda dritto verso l’obiettivo. Lo scopo sembra quasi quello di voler esprimere l’ immensa profondità dei versi della poetessa solo con lo sguardo. La didascalia che accompagna lo scatto ricorda alcuni dei versi della immensa Alda Merini e recita: “Perché il miracolo della vita è di trovare dolce ogni veleno“.

La vita in salita di Giusy Ferreri

Giusy Ferreri con il suo inconfondibile timbro di voce è entrata ormai da diversi anni nella nostra quotidianità. In particolare attraverso brani orecchiabili capaci di diventare le colonne sonore di un’intera estate. Nonostante il successo professionale e la vita privata appagante che la cantante gode in questo periodo il suo passato non è sempre stato dei più facili. Le sue difficoltà iniziano infatti ben presto quando da ragazzina, ad appena 8 anni, le viene diagnosticata la sindrome di Wolff-Parkinson-White. Si tratta di una malattia cardiaca che le ha rivoluzionato la vita durante praticamente tutta l’adolescenza. Un dramma che è riuscita a mettersi alle spalle solo a 21 anni dopo aver subito ben due interventi. Da sempre guidata da una passione travolgente per la musica ha dovuto aspettare molto tempo prima che il suo talento venisse notato.

Prima infatti di essere scoperta grazie alla sua partecipazione ad X-Factor si è dovuta mettere alla prova in mille lavori pur di assicurarsi i soldi necessari per potersi mantenere. L’ultimo, prima di trovare finalmente la strada che le appartiene è stato quello di cassiera all’Esselunga.