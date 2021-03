Crema fai da te per brufoli: come creare un composto miracoloso!

Ecco tutto quello che c’è da sapere su come creare una crema per brufoli particolarmente efficace. Tutti i dettagli.

Frequentemente, soprattutto prima di avvenimenti importanti, capita che sulla pelle del viso possono comparire degli inestetismi brutti da vedere. Tra i più frequenti abbiamo sicuramente i brufoli, delle imperfezioni sporgenti a causa di pus, molto spesso sono anche dolorosi. Per combatterli, bisogna mettere in atto dei semplici consigli:

Struccarsi sempre;

Utilizzare sempre una crema idratante;

Non schiacciare i punti neri;

Curare anche l’alimentazione.

Oltre ad avere le buone abitudini elecante, potete anche creare creme con ingredienti del tutto naturali, economici e molto facili da trovare. Uno di questi è sicuramente il bicarbonato.

Creme fai da te particolarmente efficaci contro i brufoli

Creare una crema che vada a combattere questo inestetismo utilizzando il bicarbonato è davvero molto semplice. Non dovete fare altro che andare a mescolare 1 cucchiaio di acqua naturale con 1 cucchiaio di bicarbonato fino ad ottenere un composto del tutto denso e che non presenti grumi.

In questo modo, avrete ottenuto una miscela del tutto densa di facile applicazione e non dovrete far altro che spalmare il tutto direttamente sul brufolo. Lasciate, poi, in posa il tutto per almeno 15 minuti in modo da dare tempo al bicarbonato di seccare il brufolo permettendone l’eliminazione.

Anche il limone è un rimedio efficacissimo per i brufoli. Non dovrete far altro che andare a spremere delle gocce direttamente su una garzina e, poi, andare a tamponare in prossimità del brufolo. Il limone con le sue proprietà antibatteriche e astringenti sarà davvero un toccasana per la vostra pelle e permetterà di disinfettare la zona colpita dal brufolo permettendone l’eliminazione.

Oltre a questi semplici rimedi potete optare anche per lo yogurt. Potete facilmente creare una crema mescolando ½ tuorlo di uovo, 1 cucchiaino di miele, 2 bicchieri di yogurt. Non dovrete far altro che mescolare in un recipiente questi ingredienti in modo da ottenere una crema densa che non presenti grumi.

Potete spalmare questa crema su tutto il viso, in particolar modo nelle zone dove sono presenti i brufoli. Potete lasciare agire la crema per circa 10 minuti e, poi, risciacquare con abbondante acqua tiepida.