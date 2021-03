Francesco Oppini e la gaffe del padre su Dayane Mello: bufera sul web

Franco Oppini ha fatto infuriare gli utenti del web. Colpa della gaffe su Dayane Mello e delle presunte avances verso il figlio Francesco. Ma cos’ha detto?

La quinta edizione del Grande Fratello Vip continua a far discutere. I suoi protagonisti sono ospiti fissi delle trasmissioni televisive e dei talk show. E non mancano di far nascere nuove polemiche, come quella che nelle ultime ore ha investito Francesco Oppini e suo padre Franco. Il motivo dei rimproveri dei fan è semplice: una battuta poco felice su Dayane Mello, che ha fatto il giro del web.

Nel corso di una diretta social, l’opinionista sportivo e suo padre hanno risposto alle domande degli ascoltatori, incuriositi dal rapporto altalenante fra Francesco e Dayane Mello. Infatti all’inizio della loro permanenza nella Casa di Cinecittà sembrava che fra i due ci fosse una certa attrazione, esserci del tenero tra loro, che però non si è mai concretizzata.

Franco Oppini e la gaffe su Dayane Mello: bufera sul web

Ho trovato la diretta in cui Il padre di 0ppini ha riportato la battuta infelice di Calà.

Ho trovato la diretta in cui Il padre di 0ppini ha riportato la battuta infelice di Calà.

Dayane in più avrebbe provocato e corteggiato 0ppini, certo! 🤮

Francesco ha subito ribadito l’amore per la fidanzata Cristina e ha chiarito che fra lui e la modella non c’è stato nulla di più che un’amicizia: “Era una situazione che non percepivo, perché da dentro era fare gruppo, ridere e scherzare, era cameratismo. Ma c’è mio padre che vuole dire una cosa…”. A quel punto il padre Franco ha voluto raccontare un retroscena.

L’attore ha rivelato di essersi sentito con l’amico di famiglia, nonché padrino di Francesco, il comico Jerry Calà, che avrebbe commentato in modo abbastanza crudo la situazione. Gli avrebbe detto: “Ca**o, tuo figlio è un eroe! Io l’avrei trom**ta subito“.

La frase ovviamente ha suscitato la reazione irata di moltissimi utenti che si sono schierati a difesa della modella brasiliana. La polemica continua a tenere banco sul web, e fra i commenti si legge anche incredulità: “Che battuta infelice!” e anche “Così passiamo per un popolo di ignoranti e misogini”.