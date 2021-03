La showgirl Marina La Rosa si lancia in un balletto sulle note della hit “Musica Leggerissima”. E il video fa subito il giro del web

La concorrente della prima edizione del Grande Fratello, Marina La Rosa, sicuramente sa come intrattenere il folto pubblico dei suoi follower. La showgirl originaria di Messina, classe ’77, non si sottrae al provare le mode del momento. Nel suo ultimo post si lancia in un ballo scatenato, sulle note della hit sanremese “Musica Leggerissima“.

Sulla terrazza di casa sua, insieme all’inseparabile amico Luca Vismara, improvvisa una coreografia. Marina indossa un paio di jeans neri a vita bassa e una t-shirt arancio e insieme al suo partner canta e balla la canzone di Colapesce e Dimartino, mentre sorride divertita. Un video inedito per la showgirl, che i suoi fan sembrano apprezzare.

Marina La Rosa e “Musica Leggerissima”: il ballo fa il giro del web

Sotto al video, che è stato visualizzato quasi 29 mila volte, i fan le scrivono centinaia di commenti: “Mi avete fatto venire voglia di ballare!”, “Troppo forti voi due insieme”, e anche “Vi vogliamo insieme in un altro programma in TV!”.

Marina e Luca si sono conosciuti nel 2019, durante la quattordicesima edizione dell’Isola dei Famosi. Affiatatissimi fin dai giorni trascorsi insieme in Honduras, i due hanno instaurato un rapporto strettissimo e non mancano di farsi vedere spessissimo insieme.

Un’amicizia così unica e speciale che lo scorso anno Luca le ha dedicato una canzone omonima, “Marina“, in cui la bella showgirl si cimenta col canto. Insomma, dai duetti pop ai passi a due sul terrazzo, la coppia ha la stoffa per farsi notare.