Elisa Isoardi, confessione inaspettata all’Isola dei Famosi: “Mi fa battere il cuore”

All’Isola dei Famosi, Elisa Isoardi si sta distinguendo per bravura e determinazione: la concorrente, che ha rilasciato una confessione inaspettata, continua a raccogliere consensi

Quest’anno, l’Isola dei Famosi ha deciso di stravolgere totalmente le regole del gioco, dividendo i naufraghi in due gruppi: Buriňos e Rafinados. Nelle due fazioni, stanno già emergendo i concorrenti che rappresentano dei veri e propri leader per il resto della squadra. Se tra i Buriňos si è distinto Gilles Rocca, è Elisa Isoardi la vera scoperta tra i Rafinados.

La conduttrice, astuta e già perfettamente a suo agio nelle dinamiche del gioco, è un punto di riferimento per tutti gli altri naufraghi. Tenace e combattiva, la Isoardi ha tutte le qualità per essere già tra i papabili finalisti del reality. Nella sua pagina Instagram, l’ultimo video condiviso ha scatenato le reazioni dei fan: Elisa, che ha rilasciato una confessione inaspettata, ha sconvolto tutti.

Elisa Isoardi, la confessione inaspettata: “Mi fa battere il cuore”

Nessuno avrebbe mai immaginato che la partecipazione al programma avesse un peso così importante per la conduttrice. Elisa, reduce dal successo di Ballando con le Stelle, sembra aver preso sul serio quest’opportunità, come dimostra la didascalia che accompagna il suo ultimo video di Instagram: “Partecipare all’Isola è qualcosa che finalmente mi fa ribattere il cuore”.

Stando a quanto rivelato dalla presentatrice, il reality è per lei qualcosa di più di una semplice esperienza di vita. Elisa, che da qualche tempo non era più protagonista delle scene televisive, sta vivendo un periodo davvero d’oro, e questi mesi in Honduras non sono altro che il coronamento del suo grande successo.

I telespettatori, che hanno avuto modo di apprezzarla sotto svariati punti di vista, ora fanno il tifo per lei. “Sei speciale“, “Il nostro cuore batte per te“, “Non mollare mai“: questi i commenti sotto al post.