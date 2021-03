Elisa Isoardi e la battuta in diretta di Elettra Lamborghini, gelo in studio. L’ex compagna di Matteo Salvini sta lentamente diventando una leader in questo reality

Elisa Isoardi sta lentamente conquistando i telespettatori con la sua partecipazione all’Isola Dei Famosi. Ha deciso di partecipare, portandosi il peso del pregiudizio di tante persone che di lei sanno soltanto della sua vecchia relazione con Matteo Salvini, ma nel giro di pochi giorni è riuscita a scrollarsi di dosso questa nomina mostrandosi come una donna forte, un vero e proprio leader di questa edizione con grande stupore di tutti. Riesce a mandare avanti il gruppo, organizzando i ruoli e trovando modi per sopravvivere in una situazione così complicata. A riconoscerle questo merito, è stata Elettra Lamborghini.

Elisa Isoardi diventa leader dell’Isola dei Famosi: il commento di Elettra Lamborghini ha gelato il web

Elettra in questo momento è a casa per via del covid, motivo per cui non ha potuto partecipare a queste due prime puntate dell’Isola che la vedevano come opinionista. Appena sarà possibile verrà in studio, ma nel frattempo Ilary Blasi interagisce con lei i video chiamata. Durante la puntata di ieri, le ha chiesto secondo lei chi è il concorrente più maschio di questa edizione ed Elettra ha risposto “Elisa forse è il maschio alfa“. All’inizio nessuno ha compreso questa battuta ed è calato il gelo, poi l’atmosfera è stata smorzata quando Elettra ha chiarito quello che voleva dire.

Elisa infatti sta dimostrando una grande intraprendenza e soprattutto molto coraggio. Lentamente sta diventando una delle concorrenti più amate di questa quindicesima edizione dell’Isola più amata di sempre.