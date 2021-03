Il cantante Gigi D’Alessio in qualità di ospite d’onore allo show serale di “Canzone Segreta” affronta la sua paura con Serena.

Ieri sera il celebre cantante partenopeo, Gigi D’Alessio, é inaspettatamente salito sul palco della trasmissione Rai di “Canzone Segreta” in qualità di ospite d’onore, condotta con successo da ormai alcune settimane dall’amabile Serena Rossi. Terminata la ben assortita lista di presenze previste per lo show serale, Gigi ha fatto il suo ingresso sfatando finalmente la curiosità dei telespettatori riguardo all’ospite segreto.

Canzone Segreta, Gigi D’Alessio affronta la sua paura

Sebbene non fosse per tutti una vera sorpresa, a causa di alcune voci già pronte ad avvertire sulla sorpresa prevista per la conclusione dell’appuntamento televisivo, l’interezza del cast ha poi accolto Gigi con grande emozione. In seguito all’approdo delle prime cinque celebrità, con in ultimis la conduttrice Paola Perego, il cantante napoletano ha degnamente seguito l’intro della conduttrice. Diventato in tal modo il vero “protagonista” della serata. Gigi si è esibito interpretando infatti, come anticipato da lei stessa, un brano della Perego. Per poi dimostrarsi intimorito di fronte a così tanta palpitazione dovuta palesemente alla sua presenza.

Quando, notando la sua perplessità, Serena chiederà schiettamente all’artista: “Hai paura?”. Ma Gigi nasconderà subito i suoi timori con risolutezza utilizzando un semplice gesto del capo. A sorprendere infine il cantante con un duo di sorprese interverranno il collega Clementino ed Arisa. La cantante, dopo aver condiviso il palco dell’Ariston con Gigi preciserà con affetto: “Tu hai realizzato uno dei miei sogni più grandi, ossia quello di avere un brano scritto da te”.

Per concludere in bellezza la puntata, ed accostarsi alla rivelazione di Arisa, si aggiungerà quella della conduttrice, che si sbilancerà su un suo desiderio. Serena infatti pare che ambisca alla realizzazione di una trasmissione proprio al fianco di Gigi, i due infatti oltre a condividere l’amore per il loro mestiere sono da sempre uniti dalle stesse radici.