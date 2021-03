Canzone segreta, Roul Bova e quel gesto inaspettato: “Unico”

Roul Bova è stato un ospite a Canzone segreta ed ha ricevuto un messaggio da parte di una persona speciale che lo ha commosso, chi è

Ieri sera è andata in onda un’altra emozionante puntata di Canzone segreta, il programma di intrattenimento condotto da Serena Rossi che come al solito ha riscontrato molto successo da parte del pubblico italiano. Come ogni venerdì la padrona di casa invita nel suo studio diversi ospiti, da attori a cantanti. Per ogni persona viene organizzata una sorpresa da parte di un proprio caro e questa volta è toccato a Roul Bova. Per l’uomo è stata una serata meravigliosa all’insegna dell’amore e della bellezza.

LEGGI ANCHE>>>Canzone Segreta, la bellissima Claudia Gerini scoppia in lacrime

Roul Bova a Canzone segreta: qual è il gesto emozionante?

LEGGI ANCHE>>>Canzone Segreta, Serena Rossi e il suo outfit da sogno

Per Roul Bova quelli di Canzone segreta sono stati momenti unici e irripetibili dove ha potuto capire ancora di più l’affetto dei suoi cari. Prima l’emozione con i video, poi le parole della sua compagna Rocio Munos Morales: ” Il nostro amore è unico, speciale, forte, sincero, rispettoso, maturo e potrei continuare all’infinito”. E per finire la lettera da parte della sorella Tiziana, un gesto inaspettato che ha sorpreso l’attore. “Non è semplice raccontare a parole la nostra vita piena di incanto e bellezza, di momenti felici. Una vita quasi perfetta, piena di affetto vero, di quell’amore mediterraneo – ha affermato la donna – che ancora oggi ci accompagna e ci fa sentire così legati ad un luogo che ci ha regalato i ricordi più belli di sempre: Roccella”. E poi continua: “Sei riuscito ad essere chi volevi, senza mai dimenticare da dove veniamo: dal mare”. Conclude: “E oggi posso dirti da tutti noi, mamma e papà compresi, sii fieri di te stesso, noi lo siamo sempre stati”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Raoul Bova (@raoulbovagram)

E così anche questa volta Serena Rossi è riuscita a centrare l’obiettivo del programma ed è per questo che il pubblico italiano la adora e segue animatamente la trasmissione.