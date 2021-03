Oggi, sabato 27 marzo, Verissimo cambia orario di messa in onda: la “colpa” ricade sulla nota serie Daydreamer: ecco perché

Il consueto appuntamento settimanale con Silvia Toffanin subisce una modifica nell’orario di messa in onda. Mediaset si è ritrovato a dover cambiare il palinsesto di Canale 5 dopo la cancellazione della puntata dell’amatissima serie Daydreamer che vede protagonista Can Yaman e che sarebbe dovuta andare in onda il sabato pomeriggio. Per questo motivo Verissimo inizierà non più alle 16 ma alle 15.30, anticipando così di mezz’ora. I fan di Daydreamer dovranno fare a meno della puntata del weekend ma si potranno consolare con l’appuntamento settimanale: da lunedì 29 marzo alle 16.40 il pubblico potrà seguire le vicende di Can e Sanem.

Gli ospiti della puntata di Verissimo di sabato 27 marzo

A partire da questo pomeriggio Silvia Toffanin dà appuntamento con Verissimo alle ore 15.30 per una puntata ricca di ospiti. Ci sarà Francesco Arca, attualmente impegnato nella fiction in onda il mercoledì sera su Canale 5, “Svegliati amore mio“. A seguire la coppia formata da Gerry Scotti e Michelle Hunziker che da lunedì sera riprenderà il suo posto sul bancone di Striscia la Notizia. Il presentatore farà conoscere al pubblico la piccola nipotina Virginia.

Ma non solo, il campione di boxe Daniele Scardina si racconterà per la prima volta ai microfoni di Verissimo, ma non sarà l’unico debutto. Approda per la prima volta da Silvia Toffanin anche la politica Maria Elena Boschi che rivelerà aspetti inediti della sua vita e della sua persona.

Reduce dal Festival di Sanremo sarà presente anche la cantante Noemi che parlerà della sua storia e dei suoi progetti futuri. Infine la conduttrice Lucilla Agosti, diventata da poco mamma, e ora anche scrittrice.

Silvia Toffanin dà appuntamento alle 15.30 su Canale 5 per una nuova emozionante puntata di Verissimo.