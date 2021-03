Amanda Lear: l’imbarazzante paragone con le “donne brutte” gela lo studio

L’imbarazzante paragone della divina Amanda Lear, ospite a “Canzone Segreta”, gela lo studio e la sua conduttrice.

Nella scorsa puntata dello show serale “Canzone Segreta”, condotto dalla meravigliosa Serena Rossi in abito fiabesco, molti ospiti sono stati invitati a partecipare arricchendo con la loro presenza il palco di RaiUno. Eppure, nonostante gli ospiti magistrali e le loro accortezze, una delle presenze più chiacchierate della prima serata pare sia stata proprio quella della misteriosa interprete canora e dalla divina bellezza, Amanda Lear.

Durante la sua entrata in scena Amanda ha sorpreso la presentatrice grazie alla sua predisposizione nel mantenere nel corso degli anni il suo fascino immutato. E, nonostante il suo manifesto stupore, non ha voluto perdere l’occasione di sottolineare in diretta tale apprezzamento. Ma proprio in quel momento qualcosa è andato storto trasformando l’amabile situazione in una gaffe del tutto imbarazzante.

Amanda Lear, l’imbarazzante paragone e la glaciale reazione di Serena Rossi

Quando Serena ha chiesto apertamente all’artista il segreto della suo eterno incanto, Amanda con la sua risposta ha spiazzato la conduttrice. “Il segreto di bellezza è mettersi accanto a una donna brutta…”, ha affermato senza batter ciglio lasciando non poco interdetta Serena. Visto il silenzio calato in studio, essendo le uniche donne in quel momento sul palco, la cantante ha prontamente pensato di rimediare all’imbarazzo suscitato nella collega, precisando come non intendesse di certo riferirsi a nessuno in particolare.

In seguito, per rimediare all’inattesa caduta di stile, Serena ha lasciato che gli ospiti previsti per la parentesi televisiva venissero allo scoperto. Sfoderando al contempo tutto il suo entusiasmo precedentemente demoralizzato.

Ad emozionare infine saranno gli interventi da remoto dello stilista Jean-Paul Gaultier e dell’amatissimo e storico showman italiano Pippo Baudo. Entrambi hanno espresso la loro ammirazione ed il loro affetto per Amanda, chiudendo poi il sipario con un’esibizione dell’inusuale trio canoro composto da Francesco Monte, Mario Ermito e Sergio Muniz.