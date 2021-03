Il cane. Cosa accadrà al termine della zona rossa e al ripristino della routine

Il cane. In questo periodo di zona rossa e arancione siamo di nuovo tutti a casa. Questo compromette anche le abitudini degli amici a quattro zampe. Cosa accadrà con il ripristino delle vecchie abitudini?

Gli ultimi 12 mesi sono stati caratterizzati dall’alternarsi di quarantene, scanditi da limitazioni agli spostamenti per tantissime persone. Lo smart working è diventato una consuetudine e la pandemia da Coronavirus ancora dilagante ha cambiato le nostre abitudini inevitabilmente.

Siamo chiamati a restare in casa per tanto tempo e in molti non hanno considerato che la modifica della nostra routine ha sicuramente inciso anche sulla relazione con gli amici a quattro zampe che vivono con noi. Ci vedono molto più spesso e per periodi più prolungati, come se fossimo incastrati in una perenne domenica. Sicuramente sarà molto bello per loro ritrovarci: per la prima volta non sentiranno la noia e la monotonia delle loro giornate, vissute in attesa del nostro ritorno.

Ma cosa accadrà quando torneremo alla normale frenesia? Alcuni padroni rimangono fuori casa anche per 8 / 10 ore. E’ difficile prevederlo ma è importante correre ai ripari adesso soprattutto se viviamo con un cane che oggi si gode la nostra presenza, ma domani potrebbe soffrire in maniera grave del fatto di non vederci più tanto spesso.

Il cane: come abituarlo al ripristino delle vecchie abitudini

Il cane ha una forte propensione per la condivisione e per la ricerca del contatto fisico con i componenti del suo branco e della sua famiglia. Accade spesso che, quando ci muoviamo in casa, lui è con noi, seguendoci passo passo. Lo fa per curiosare o semplicemente per starci vicino e sentire meno la solitudine. E’ con noi quando guardiamo la tv o leggiamo un libro, mentre lavoriamo o sbrighiamo le faccende domestiche. Questi giorni di zona rossa o arancione, saranno una vera e propria boccata di felicità.

Attenzione però: questo momento glorioso nasconde anche delle insidie. Per prima cosa non assecondate ogni richiesta di attenzione o contatto fisico da parte del vostro amico a quattro zampe. Sarà dura anche per voi, lo sappiamo ma, quando tornerete alla vita di tutti i giorni, sarà d’aiuto e gli risparmierete un’ eccessiva sofferenza data dal distacco. Provate piuttosto a scandire le giornate tra attimi di condivisione e di autonomia.

Potete fare delle attività insieme in casa, giocare o condividere un po’ di dolce far niente, oppure uscire per una passeggiata all’aperto seguendo le norme del distanziamento sociale. Allo stesso modo, sarà importante far rilassare il cane in una stanza diversa dalla vostra, in solitudine, per qualche ora.

Insomma, il cane dovrà riuscire a gestire i sentimenti legati alla vostra assenza così come quelli relativi alla sua autonomia. Saranno passaggi fondamentali quando la vostra routine tornerà alla normalità.