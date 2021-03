La bella attrice Sabrina Paravicini ha raccontato il suo tumore e ora parla della ricostruzione del seno che sta avvenendo

Sabrina Paravicini racconta la storia della sua malattia difficile da cui è guarita. Per lei è cominciata la ricostruzione del seno dopo l’intervento che gliel’ha portato via. Le fasi sono tante e lei è alla prima. Per le protesi dovrà attendete qualche mese. Sui social ha raccontato la sua storia e la guarigione e di come si è dovuta separare da suo figlio per un periodo.

Sabrina Paravicini e la guarigione dal cancro

La Paravicini racconta di aver lasciato il figlio dagli zii per andare in ospedale a ricostruire il seno. Ha raccontato di essere entrata in sala operatoria dopo essersi addormentata mentre rideva per una battuta. quando si è risvegliata ha detto di essersi trovata circondata da medici donne, ha tossito e poi ha sorriso. Ha confessato di aver provato paura per rivivere l’ospedale di nuovo. Ha poi ringraziato i medici. Ha spiegato di come è stato difficile affrontare la malattia, il dolore e le cure. Però ha avuto vicino le persone che amava e si è sentita compresa da tutti.

Suo figlio però è stato fondamentale per lei perché ha sdrammatizzato i momenti e anche sulla parrucca. Il punto di vista di un ragazzino è diverso e porta spensieratezza. Piuttosto degli adulti che sanno bene la difficoltà affrontata e a volte guardano anche con pena purtroppo. Invece il figlio l’ha fatta ridere e le ha strappato un sorriso nei momenti più duri. La sua storia è la storia di tante donne che affrontano la malattia del tumore al seno, che purtroppo colpisce molto. Non tutte ce la fanno, ma lei sì ne è uscita e ora pensa a riprendersi ciò che le è stato tolto.

L’attrice ha esordito nel cinema con il film Stefano Quantestorie nel 1993. Ma il ruolo che l’ha resa celebre è stato quello di Jessica Bozzi nella serie televisiva Un medico in famiglia. Poi ha interpretato il ruolo di Luisa Mari nelle miniserie Amanti e segreti. Oltre ad essere attrice però è anche regista e nel 2017 ha diretto Be Kind, un documentario sulla diversità.