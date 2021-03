Emily Ratajkowski e la foto con il bimbo attacco al seno, volano polemiche

La bellissima modella Emily Ratajkowski ha condiviso una foto mentre allatta al seno suo figlio, ma scattano subito le polemiche

La modella ha pubblicato una foto mentre allatta al seno suo figlio, si è alzata subito una bufera ma non per la foto, bensì per quello che ha scritto nella didascalia. Infatti ha scritto: “beautiful boy” che significa bellissimo maschietto. La comunità che lotta per la libertà di definizione dell’identità sessuale, infatti la accusa di essere incoerente e di essersi rimangiata la parola.

La polemica sulla frase detta dalla Ratajkowski a suo figlio

La bella modella infatti aveva detto prima che il bimbo nascesse, che non sapeva chi sarebbe stato o stata sessualmente parlando. Lei e suo marito avrebbero accettato tutto e accetteranno tutto quello che vorrà essere anche in futuro. Può una frase così tenera causare una polemica così esagerata? A quanto pare sì. Una frase che chiunque guarderebbe in maniera normale, viene invece strumentalizzata per dare contro alla modella e renderla una incoerente. Ovviamente secondo i punti di vista. In molti hanno letto la frase e probabilmente non ci hanno dato neanche peso.

Mentre altri invece ritengono che la frase sia incoerente per quanto detto dalla modella prima che nascesse il figlio. Lei avrebbe etichettato il figlio come “maschietto” dunque, dopo aver detto che non le importava che sesso avrebbe avuto il suo bambino. Addirittura ha definito suo figlio gender neutral, e che avrebbe scelto lui il sesso una volta grande. In molti hanno quindi criticato il fatto di aver scritto boy. In effetti apparentemente risulta incoerente scrivere boy, ma in realtà è anche un dato di fatto. Il bambino è un maschio dalla nascita quindi chiamarlo tale non è essere incoerenti ma realisti. Una frase in particolare però risulta molto contraddittoria. Ha detto infatti:”Non sapremo il sesso fino a quando nostro figlio non avrà 18 anni e sarà lui a rivelarcelo”.

Molti però difendono la modella dicendo che ciò che ha scritto non annulla in nessuno modo quanto detto prima. Infatti resta valido, suo figlio sarà ciò che vuole essere indipendentemente dal fatto che lei abbia scritto boy. Quindi scrivere maschio non significa che in futuro la Ratajkowski non accetterà qualsiasi cosa sua figlio vorrà essere.