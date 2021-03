Alberto Matano, batosta in arrivo per il conduttore: “Poco virile”

Alberto Matano, il conduttore della Rai sta affrontando in questi giorni una questione molto delicata, ecco cosa è successo

Il conduttore della Vita in diretta sta affrontando un momento molto delicato dopo aver ricevuto una lettera da parte di un lettore su Oggi. Stiamo parlando di Alberto Matano, il presentatore della Rai che ha un seguito molto attivo in televisione e sui social, ma a non tutti piace il suo modo di porsi. Così c’è chi non ha perso occasione di dire la sua riguardo al personaggio pubblico, ecco cosa è arrivato agli autori della rivista.

Alberto Matano: cosa ha scritto la lettrice al conduttore?

Qualche giorno fa è arrivata una mail al giornale Oggi di una lettrice che si rivolgeva al conduttore Alberto Matano. La donna ha fatto riferimento alle movenze del giornalista quando punta il dito verso la telecamera o la mano appoggiata al fianco, per lei sono degli atteggiamenti poco virili. “Caro direttore, guardo sempre La Vita In Diretta e ho una critica da fare al simpatico Alberto Matano: non mi piace quando punta l’indice a braccio teso verso la telecamera – scrive – mi sembra quasi sia rivolto a me e mi sento a disagio. E poi quella mano spesso appoggiata sul fianco: nessuno glielo fa notare che risulta poco virile? Rossana S”.

La lettera ha fatto immediatamente il giro del web e su Twitter non sono mancati commenti a favore del conduttore. Per molti le parole della lettrice sono state irrispettose nei confronti di Matano e fuori luogo. Per il momento il presentatore non ha dato nessuna risposta, ma molti fan sono curiosi di sapere il suo pensiero al riguardo.