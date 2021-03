Elisabetta Canalis il triste arrivederci e l’inizio di una nuova avventura- FOTO

La showgirl sarda pubblica una nuova foto dove ripercorre il suo soggiorno a Milano. Elisabetta Canalis domani sarà a Roma, per poi ritornare a Los Angeles, dove vive insieme al chirurgo Brian Perri.

Elisabetta Canalis ha pubblicato un nuovo scatto dove sfoggia il suo sguardo magnetico. Fine ed elegante con un dolce vita nero, la showgirl ha voluto ripercorrere il periodo di permanenza a Milano.

Un periodo molto lungo dove ha potuto riabbracciare le persone che ama e vedere i posti che le stanno più a cuore.

Come si legge nel post, da domani la Canalis sarà a Roma per dedicarsi ad un progetto molto importante. Dopo questa parentesi romana, tornerà a Los Angeles, dove vive.

La storia d’amore con Brian Perri e gli scatti con la piccola Skyler Eva

In molti ricorderanno sicuramente la Canalis come l’ex velina di Striscia la notizia e per la sua storia d’amore con Bobo Vieri. Ma non solo. Il boom è arrivato quando è giunta la notizia della sua relazione con l’attore hollywoodiano George Clooney, in seguito alla quale ha poi conosciuto il suo attuale marito Brian Perri, con cui si è sposata nel 2014 ad Alghero.

I due si sono conosciuti durante una festa e hanno cominciato a frequentarsi poco dopo. L’uomo è un chirurgo molto noto, specializzato in chirurgia ricostruttiva complessa per tumori a livello spinale.

Perri si è diplomato all’Allegheny College, per poi laurearsi in Medicina al Lake Erie College of Osteopath Medicin. Attualmente lavora all’interno di un centro privato a Los Angeles e presso il Cedars-Sinai, un centro ortopedico.

Dalla storia d’amore tra Elisabetta Canalis e Brian Perri è nata anche una bellissima bambina che a settembre scorso ha festeggiato i suoi primi 5 anni. La showgirl non perde mai occasione per pubblicare gli scatti di Skyler Eva che, per un po’ di tempo, ha voluto tenera nascosta: “Non volevo esporla a commenti che avrebbe ricevuto solo perché era mia figlia”.

Dopo che sua figlia ha cominciato a chiederle come mai venisse esclusa dalle foto, allora la Canalis ha cominciato a rendere protagonisti anche lei sui social.