La bella attrice Valentina Lodovini condivide una foto in cui appare sensuale con indosso solo una giacca gessata, fuoriesce il seno

Valentina Lodovini lascia senza fiato in una nuova foto su instagram in cui appare sensuale con una giacca e basta indosso, fuoriesce il seno, che spettacolo. Su instagram si può ammirare la bellezza dell’attrice e il suo lavoro. Ma si vede anche il suo impegno per difendere le ingiustizie. Come per il caso della giovane ragazzina che ha abortito e a scuola si è ritrovata volantini appesi con un feto disegnato e insulti. Lei condivide nelle stories le foto e scrive: “Merde”. Solo questo ma è più che chiaro.

Valentina Lodovini paladina delle ingiustizie

La Lodovini oltre che ad essersi schierata contro chi ha umiliato e insultato la povera ragazzina che ha abortito, si occupa anche di difendere il suo mestiere. Infatti ha condiviso un post in cui parla del teatro in questo anno difficile dovuto alla pandemia. Scrive:“U.N.I.T.A (unione nazionale interpreti teatro e audiovisivo) invita tutte le donne e gli uomini che dirigono i teatri italiani, da quelli più piccoli fino ai grandi Teatri Nazionali, a illuminare e tenere aperti i propri edifici la sera del 22 febbraio (dalle 19,30 alle 21,30).

A un anno di distanza dal primo provvedimento governativo che come prima misura di contrasto al coronavirus intimava la chiusura immediata dei teatri nelle principali regioni del Nord. Unita chiede al nuovo governo e a tutta la cittadinanza che si torni immediatamente a parlare di Teatro e di spettacolo dal vivo”. Insomma la Lodovini incita a tornare a parlare del teatro perché c’è ancora anche se in molti lo hanno dimenticato. Così come i cinema, chiusi da un anno mentre gli stadi sono aperti per le partite di calcio. Un’ingiustizia che hanno subito tutti gli artisti senza poter fare nulla per cambiare le cose.

Allora cercare di mandare un messaggio è l’unica cosa che rimane, anche se forse non lo ascolterà nessuno vale la pena tentare. In moltissimi artisti sono rimasti a casa senza lavoro ne mezzi per andare avanti. Si poteva agire in modo diverso? Forse si o forse no, fatto sta che a rimetterci sono stati i cittadini.