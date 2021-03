La bella Isoardi condivide su instagram una foto in cui appare incantevole con un costume intero a righe con alle spalle il mare

La bellissima Elisa Isoardi condivide una foto su instagram in cui appare magnifica con un costume intero a righe bianche e oro. Sorride alla fotocamera con il mare infinito e blu alle sue spalle. Nella didascalia scrive:“La bellezza italiana vince sempre. La nostra meravigliosa elisa ha ricevuto apprezzamenti dal magazine inglese “The Sun”. Ovviamente non è lei a scrivere perché si trova all’isola dei famosi come concorrente al momento. Il suo staff ha voluto però condividere questa bella notizia.

Elisa Isoardi all’isola dei famosi è una leonessa

La bella Isoardi al momento è in Honduras, partecipa all’Isola dei famosi nella squadra dei raffinados. Ha già dimostrato il suo carattere forte e tenace, il suo spirito di adattamento e la bella personalità che possiede. Ha già fatto innamorare qualcuno, in particolare il Visconte che però è stato eliminato nelle scorse puntate. D’altronde la sua eleganza e bellezza, oltre che alla simpatia conquistano. Per la squadra fa molto, durante le prove da tutta se stessa nonostante le difficoltà derivate dalla fame e dai malesseri incontrati sull’isola.

Ha confessato che partecipare all’Isola dei famosi è qualcosa che le fa ribattere il cuore. Anche la madre, ospite in studio dalla Blasi ha confessato di aver visto di nuovo la Isoardi sorridere ed essere felice di questa nuova esperienza. Per tutti in Italia e nel mondo in generale è stato un periodo difficile, e avere l’opportunità di partecipare a un programma che ti trascina dall’altra parte del mondo dove non c’è covid, non vedi mascherine ma solo il mare e la sabbia è un qualcosa di magnifico. Nonostante le mille avversità è comunque una possibilità di evadere dalla realtà per qualche settimana.

La Isoardi a settembre aveva anche partecipato a Ballando con le stelle. Per la conduttrice è un periodo di sfide a quanto pare, si vuole mettere a dura prova prima con il ballo e poi con la sopravvivenza. Come mai vuole sfidare se stessa, deve dimostrare qualcosa? Oppure semplicemente vuole farsi conoscere meglio? Staremo a vedere!