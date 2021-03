Serena Autieri si mostra su Instagram, la FOTO dai mille significati

Serena Autieri supporta la Giornata mondiale del teatro in un modo unico e inimitabile, tanto che la sua foto di Instagram è già virale

Oggi si festeggia la Giornata mondiale del teatro e sui social sono molti i personaggi dello spettacolo, in particolare i cantanti e attori, che hanno pubblicato una foto al riguardo. Dopo un anno in cui teatri e i cinema sono bloccati a causa dell’emergenza Covid-19, molti set sono saltati e i film sono usciti solo in streaming, sono tanti coloro che hanno perso il lavoro e si ritrovano a rimboccarsi le maniche andando alla ricerca di un futuro migliore.

Serena Autieri su Instagram, la sua foto va oltre lo scopo

Anche Serena Autieri ha da poco pubblicato una foto per la ricorrenza ma il post va oltre e se l’obiettivo era quello di esprimere il proprio pensiero sulla giornata e sulle difficoltà del settore, non è stato poi così centrato. Lo scatto infatti ha fatto immediatamente il giro del web per altri motivi. L’attrice si mostra senza veli, solo con una giacca nera e le meravigliose gambe scoperte. Tacchi alti e sguardo fisso all’obiettivo. “Dietro a questo fondale grigio ci sono migliaia di professionisti qualificati che scalpitano per rimettere in moto la macchina dello spettacolo”. Inizia così il suo messaggio su Instagram.

Incantevole dal vivo e sui social, immediatamente è boom di like per una delle attrici più belle del momento. “Divina” scrive qualcuno, “Wow” rimane esterrefatto qualcun altro, “Meravigliosamente unica” aggiunge un utente. L’Autieri è arrivata dritta al punto, ma passando per vie traverse. La purezza e l’eleganza anche questa volta non mancano.