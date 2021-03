Cristina Chiabotto rivela il nome della bimba, l’annuncio sui social

Cristina Chiabotto, in dolce attesa per la prima volta, svela il nome della bimba sui social. Innumerevoli gli auguri da parte dei fan.

Un dolcissimo scatto ha conquistato Instagram. Cristina Chiabotto ha postato una foto in cui mostra il pancino in bella vista. In dolce attesa per la prima volta, con il post rivela il nome del futuro figlio. Si tratta di una bimba che chiamerà Luce Maria.

“Non aspettiamo che te. Luce Maria”, la didascalia al post pubblicata da Cristina.

Da due anni la showgirl è spostata con l’imprenditore Marco Roscio che tagga nella foto pubblicata su Instagram. Innumerevoli i commenti di auguri da parte dei 615 mila follower della Chiabotto.

La coppia ha scelto un doppio nome. Il secondo, Maria, sarebbe stato individuato per omaggiare la nonna della Chiabotto di recente scomparsa a causa del coronavirus.

Cristina Chiabotto, realizza con le sue mani il primo dono per la sua bimba

Per Cristina Chiabotto la nonna rappresenta da sempre una figura centrale. In una recente intervista a Verissimo aveva speso parole in suo onore.

“Per me lei era tantissimo, era una donna piena di sorriso. Io sono convinta che questo dono che è arrivato sia stato un regalo da parte sua”, il commento di Cristina. Sempre ai microfoni della Toffanin aveva rivelato di aspettare una femminuccia. Inoltre aveva comunicato l’attesa nel diffondere la notizia in quanto, nel primo periodo di gravidanza, aveva contratto il covid in forma molto leggera. Per scaramanzia la scelta di annunciare la gravidanza dopo sei mesi.

Nello scatto postato su Instagram l’ex Miss Italia si mostra distesa sul prato. Sorridente è radiosa come non mai. Il termine della sua prima gravidanza è previsto per il 4 maggio. Intanto sempre su social, la showgirl rivela il primo regalo per la piccola.

Un quadro con una mongolfiera rosa, realizzato a tempera, per la sua futura stanza. E’ stata Cristina stessa a dipingere il dono con le sue mani.